Domenica 15 marzo, su Real Time, è in onda 90 giorni per innamorarsi e poi. La docuserie è visibile, sulla rete Discovery, a partire dalle ore 22:00 circa, sul canale 31 del digitale terrestre.

90 giorni per innamorarsi e poi 15 marzo, procede la programmazione tv della nona stagione

Con la puntata del 15 marzo procede la nuova stagione di 90 giorni per innamorarsi e poi. Il format, appartenente al genere reality show, è realizzato dalle società Sharp Entertainment e Sony Pictures Television.

La trasmissione segue le avventure di una serie di coppie che, negli Stati Uniti, aderiscono al cosiddetto visto K-1. Esso permette al partner straniero di un cittadino americano di entrare negli Stati Uniti per convolare a nozze. Tale permesso ha una durata di 90 giorni (da qui il titolo del programma): se entro tale lasso di tempo la coppia non ufficializza il matrimonio, il visto scade ed il partner straniero deve abbandonare gli USA.

Kara e Guillermo tentato di recuperare il rapporto

Nel corso di 90 giorni per innamorarsi e poi di oggi, domenica 15 marzo, vi sono delle novità per quel che concerne la coppia composta da Kara e Guillermo. Lei ha 29 anni, lui 23 e stanno avendo, nel reality, un percorso decisamente turbolento. I promessi sposi, infatti, hanno delle visioni decisamente differenti in merito al matrimonio e ciò ha causato svariate tensioni. Nella puntata odierna, i futuri marito e moglie decidono di riprovarci, consapevoli che il tempo scorre e, a breve, devono prendere una decisione definitiva.

Intanto, vi sono degli aggiornamenti importanti per quel che riguarda Julia. La ragazza, che continua ad avere enormi problemi nella sua relazione, riceve delle novità in merito alla sua fertilità.

90 giorni per innamorarsi e poi 15 marzo, Georgi e Darcey si confrontano

Nel frattempo, durante l’episodio del 15 marzo, Matt sembra intenzionato a seguire Jasmine ed è disposto a tutto pur di passare un po’ di tempo con lei. La donna, tuttavia, mostra non poco scetticismo.

Fra Georgi e Darcey, invece, le cose sembrano non funzionare. Nonostante la coppia abbia provato più volte ad avere un confronto pacato e costruttivo, il loro rapporto non sembra decollare.

Infine, durante una serata in un locale, alcune fra le protagoniste del reality si scontrano. In particolare, fra Loren ed Elizabeth nasce un forte dissidio verbale: Elizabeth ha detto a Yara che Loren ha parlato male di lei. Non appena Loren lo viene a sapere, però, va su tutte le furie, sostenendo che tali accuse siano completamente infondate.