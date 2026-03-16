Nella notte fra domenica 15 e lunedì 16 marzo si è svolta la cerimonia degli Oscar 2026 e di seguito vi sveliamo tutti i vincitori. La serata è stata dominata dalla pellicola Una battaglia dopo l’altra, che ha portato a casa ben sei statuette.

Oscar 2026 vincitori, Una battaglia dopo l’altra il Miglior Film

Analizzando i premi assegnati, durante gli Oscar 2026, ad Una battaglia dopo l’altra emerge, in primis, quello più prestigioso, nella categoria Miglior Film. Il regista Paul Thomas Anderson ha trionfato per la Miglior regia, oltre che per la Miglior sceneggiatura non originale.

Una battaglia dopo l’altra ha ricevuto il riconoscimento per il Miglior casting, assegnato a Cassandra Kulukundis, ed il Miglior montaggio, dato ad Andy Jurgensen. Infine, nella categoria Miglior attore non protagonista, il premio è andato a Sean Penn, che nel film di Anderson ha interpretato il colonnello Steven Lockjaw.

Gli altri premi individuali

Analizzando gli altri premi individuali, quello di Miglior attrice non protagonista è andato ad Amy Madigan per Weapons. Sorpresa nella categoria Miglior attore protagonista: il favoritissimo alla vigilia Timothée Chalamet, infatti, non ha ricevuto la statuetta, che invece è andata a Micheal B. Jordan, nel cast de I Peccatori (Sinners) e vincitore del primo Oscar della carriera.

Per quel che concerne la Miglior attrice protagonista, la vittoria di tale categoria è andata a Jessie Buckley per Hamnet Nel nome del figlio. Per l’interprete si tratta dell’ennesimo riconoscimento per la sua performance nella pellicola, dopo la vittoria di un Golden Globe, un Actor Award, un Critics Choice Award ed un BAFTA.

Oscar 2026 vincitori, Sentimental Value il Miglior film internazionale

Nella lunga cerimonia di consegna degli Oscar 2026 sono stati assegnati altri premi. Sentimental Value, pellicola norvegese di Joachim Trier, è il Miglior film internazionale: per il paese scandinavo si tratta del secondo successo in pochi anni, dopo quello del 2021 con Un altro giro.

KPOP Demon Hunters di Maggie Kang e Chris Appelhans è il Miglior film d’animazione. Alla pellicola è andato anche il riconoscimento per la Miglior canzone originale grazie a Golden, brano di Ejae, Mark Sonnenblick, 24, Nam Hee-dong, Lee Yu-han, Joong Gyu-kwak e Teddy Park. A Ludwig Goransson va il premio per la Miglior colonna sonora originale grazie alle musiche di I Peccatori (Sinners). L’Oscar 2026 nella categoria Miglior sonoro è andato a F1-Il Film, mentre ad Avatar-Fuoco e cenere va quello per i Migliori effetti visivi.

Ben tre i riconoscimenti ricevuti da Frankenstein: quelli per i Migliori costumi, la Miglior scenografia ed il Miglior trucco ed acconciatura. A Ryan Coogler per I Peccatori (Sinners) la statuetta per la Miglior sceneggiatura originale. Mr Nobody Against Putin di David Borenstein è il Miglior documentario, mentre ben due sono i titoli che hanno vinto come Miglior cortometraggio. Ad ex aequo, il riconoscimento è andato a The Singers di Sam A. Davis e Jack Piatt ed a Two People Exchanging Saliva di Alexandre Singh e Natalie Musteata. Per quest’ultima pellicola ha ricevuto il riconoscimento anche Valentina Merli, unica italiana premiata nell’edizione.