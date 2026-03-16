La soap opera turca La forza di una donna prosegue la sua programmazione su Canale 5, portando sul piccolo schermo nuovi drammi, minacce e rivelazioni negli episodi in onda dal 16 al 21 marzo 2026. La narrazione di questa settimana si fa particolarmente serrata e coinvolge i personaggi di Bahar, Ceyda e Bersan in una spirale di pericoli senza precedenti. Accanto a loro, le vicende di Cem, Fazilet, Raif e il misterioso passato di Emre arricchiscono una trama fatta di debiti, ricatti e sospetti. Mentre Sirin continua a tessere le sue tele d’inganno, Arif, Enver e la piccola Nisan affrontano le conseguenze emotive di perdite mai del tutto elaborate.

Lunedì 16 marzo – La forza di una donna 16–21 marzo 2026

L’oscuro Cem scopre attraverso le confessioni di Bersan l’intera vicenda legata alle pentole bruciate e non intende mostrare alcuna clemenza. L’uomo pretende un risarcimento economico immediato per il danno subito e lancia un ultimatum pesantissimo a Bahar, Ceyda e Bersan. Cem impone alle tre donne il pagamento di quattromila lire turche, una cifra proibitiva per le loro attuali finanze. Disperata, Ceyda cerca il supporto di Hikmet, ma il suo tentativo fallisce miseramente nel momento in cui le forze dell’ordine arrestano l’uomo.

Senza più appoggi, Ceyda e Bersan elaborano un piano estremamente rischioso che prevede un furto ai danni della signora Fazilet. Tuttavia, Bahar manifesta tutta la sua integrità morale e rifiuta categoricamente di partecipare a un’azione illegale. Nel frattempo, la perfida Sirin intuisce rapidamente che il gruppo nasconde qualcosa di grave e inizia a porre domande insistenti per portare a galla la verità e trarne vantaggio.

Martedì 17 marzo

Kismet decide di fare chiarezza su una ferita mai rimarginata e incarica un investigatore privato di rintracciare il vero figlio nato dalla relazione tra Emre e Ceyda. La donna vuole risolvere definitivamente un mistero che avvolge il passato della sua famiglia. Intanto, Ceyda cede alla pressione dei debiti e alle minacce incessanti di Cem. La donna si introduce nelle stanze della signora Fazilet e sottrae alcuni gioielli di grande valore. Proprio mentre sta per fuggire, Raif la sorprende in flagrante. Tuttavia, dopo aver ascoltato la confessione disperata della donna, l’uomo prova un’inaspettata compassione; decide quindi di aiutarla concretamente e le permette di trattenere i preziosi per saldare i suoi conti.

Mercoledì 18 marzo – La forza di una donna 16–21 marzo 2026

La signora Fazilet convoca Bahar per farle una proposta professionale che potrebbe cambiare il suo futuro: collaborare attivamente alla stesura di un romanzo basato sulla sua complessa storia di vita. Bahar accoglie l’offerta con profonda gratitudine, vedendo in questo progetto una possibilità di riscatto. Contemporaneamente, Sirin non allenta la presa e continua a nutrire forti sospetti sulle attività segrete della sorella. La ragazza avvicina Arif e sottolinea la sospetta vicinanza tra Bahar, Ceyda e Bersan, cercando di manipolare l’uomo affinché indaghi al posto suo.

Giovedì 19 marzo

Il dolore per la scomparsa di Hatice continua a tormentare l’animo di Enver, che ormai immagina quotidianamente di sostenere lunghe conversazioni con la moglie defunta. La situazione precipita quando la piccola Nisan osserva il nonno mentre dialoga nel vuoto; la bambina si spaventa profondamente e corre a riferire l’accaduto a Bahar. Messo di fronte alla realtà, Enver ammette la propria fragilità psicologica, mentre Bahar inizia a temere seriamente che il lutto stia consumando la lucidità mentale del padre.

Venerdì 20 marzo – La forza di una donna 16–21 marzo 2026

Tra Ceyda e Raif nasce un’intesa che supera il semplice rapporto di lavoro. I due escono a cena e l’uomo compie un gesto simbolico molto forte regalandole degli orecchini preziosi appartenuti a sua madre. La serata culmina in un bacio appassionato che sancisce un nuovo legame. Quando Ceyda rientra a casa, Bahar nota immediatamente i gioielli e, memore dei piani precedenti, sospetta subito un nuovo furto ai danni della signora Fazilet, ignorando la generosità di Raif.

Sabato 21 marzo 2026

L’equilibrio psichico di Enver appare sempre più precario. L’uomo si perde nuovamente nelle sue visioni di Hatice e lo spavento di Nisan costringe Bahar a intervenire con dolcezza per rassicurare la figlia, nonostante la crescente preoccupazione per lo stato di salute dell’uomo. Intanto, Kismet riceve le prime comunicazioni dall’investigatore: un dettaglio inedito sul luogo della nascita del bambino apre una pista investigativa totalmente inattesa.

La settimana si conclude con Ceyda che vive sentimenti contrastanti; sebbene provi una profonda gratitudine verso Raif, teme che il suo aiuto possa scatenare conseguenze impreviste o nuove gelosie. Bahar, osservando l’amica, comprende che la loro battaglia contro le pretese di Cem rappresenta solo l’inizio di un periodo estremamente turbolento.

Dove vederla

I telespettatori possono seguire le vicende di La forza di una donna su Canale 5 alle ore 14:10. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in streaming sulla piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.