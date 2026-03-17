Martedì 17 marzo prende il via il Grande Fratello Vip ed una delle concorrenti più attese è Alessandra Mussolini. Ex parlamentare italiana ed europea, non è che l’ultimo esempio di politici che hanno accettato di partecipare a reality show.

Politici reality show, Alessandro Mussolini varca la Porta Rossa dopo le esperienze a Ballando con le stelle e La Pupa e il Secchione

Nonostante sia un debutto assoluto all’interno della Casa più spiata d’Italia, Alessandra Mussolini è, in realtà, un volto decisamente già molto noto sul piccolo schermo. D’altronde, l’ex parlamentare ha partecipato a svariati talent e format tv, a partire da La Pupa e il Secchione, nel quale ha lavorato come giurata.

A seguire, nel 2021 ha partecipato nel ruolo di ballerina a Ballando con le stelle, per poi partecipare, l’anno seguente, a Il Cantante Mascherato. Nel 2022, invece, ha partecipato sia a Nudi per la vita che a Tale e Quale Show.

Un percorso televisivo, dunque, che culmina con il Grande Fratello Vip, durante il quale Mussolini ha accettato di essere ripresa, 24 ore su 24, mentre è impegnata in una convivenza forzata con perfetti sconosciuti.

Vladimir Luxuria apripista di tale categoria

Alessandra Mussolini non è l’unica politica ad aver deciso di cimentarsi nel genere del reality show. Una delle apripista in tale categoria è stata Vladimir Luxuria, che nel 2008 ha partecipato alla sesta edizione de L’Isola dei Famosi, riuscendo ad ottenere la vittoria finale, superando nel duello finale Belen Rodriguez.

Sono passati diciassette anni e fra i naufraghi de L’Isola dei Famosi è arrivato un altro politico. Lo scorso anno, infatti, nella trasmissione ha partecipato Mario Adinolfi, che ha terminato l’esperienza, dopo circa due mesi, classificandosi secondo. Nella stessa edizione ha gareggiato anche Dino Giarrusso, ex iena e per cinque anni europarlamentare.

Politici reality show, il lungo elenco di concorrenti a Ballando con le stelle

Ma la maggior parte dei politici che hanno accettato di cimentarsi in show televisivi lo hanno fatto a Ballando con le stelle. Un talent più che un reality, che comunque costringe i partecipanti a mettersi totalmente in gioco.

Nella quattordicesima edizione del format, ad esempio, hanno gareggiato due persone a lungo nel mondo della politica. In primis Antonio Razzi, deputato dal 2006 al 2013 e senatore dal 2013 al 2018. Nel parterre di concorrenti anche Nunzia De Girolamo, oggi conduttrice di Ciao Maschio su Rai 1 ma dal 2008 al 2018 deputata, oltre che Ministra delle politiche agricole, alimentari e forestali per qualche mese, da aprile 2013 a gennaio 2014.