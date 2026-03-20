Elettra Lamborghini sempre più protagonista in tv. La cantante, infatti, è al centro di una fase della carriera dominata da una notevole, e per certi versi inattesa, popolarità.

Elettra Lamborghini protagonista in tv, Boss in incognito ed il Festival di Sanremo

Il 2026 è partito, per Elettra Lamborghini, nel ruolo di conduttrice. L’artista, infatti, dal 12 gennaio al 3 febbraio ha guidato le quattro nuove puntate che hanno completato l’undicesima edizione di Boss in incognito, iniziata lo scorso autunno. Per Lamborghini si è trattato di un discreto successo: gli appuntamenti, infatti, hanno ottenuto una media di 879 mila spettatori, con il 5,5% di share.

Poche settimane più tardi, il 24 febbraio, Lamborghini ha partecipato al Festival di Sanremo. Presente nell’elenco dei 30 Big, ha gareggiato nella kermesse con la hit Voilà, terminando l’esperienza al 26esimo posto. Nonostante una posizione di classifica tutt’altro che esaltante, Lamborghini è stata una delle partecipanti più chiacchierate della manifestazione canora, anche grazie al tormentone dei “festini bilaterali“, come ha definito sui social gli eventi notturni che le hanno impedito di dormire. Tale espressione, in poco tempo, è diventata virale sui social.

Elettra Lamborghini protagonista in tv, la nuova voce italiana dell’Eurovision Song Contest

Sull’onda della popolarità raccolta al Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini è stata sempre più presente in tv. Il 6 marzo è stata una delle ospiti di punta della finale del San Marino Song Contest, rassegna condotta da Simona Ventura. Il giorno seguente, Lamborghini ha partecipato a Sanremo Top, spin off dedicato alla kermesse e condotto da Carlo Conti.

Il 10 marzo, Elettra Lamborghini ha arricchito Stasera a letto presto, format di Rai 2. Domenica 15 marzo, invece, l’artista è approdata a Mediaset, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo. Dal 21 marzo, la cantante è una delle protagoniste di Canzonissima, show del sabato sera di Rai 1, che torna in onda a 51 anni di distanza dall’ultima edizione.

Ma gli impegni di Elettra Lamborghini non sono finiti qui. A maggio, infatti, l’artista sarà la voce italiana dell’Eurovision Song Contest, che racconterà, sulle reti Rai, insieme al confermato Gabriele Corsi.

In attesa della parte de L’Ignoto

Il già ricco programma di impegni di Elettra Lamborghini potrebbe arricchirsi ulteriormente. D’altronde, da diversi mesi, la Rai ha annunciato un nuovo format denominato L’Ignoto. Si tratta di un adventure game che Lamborghini ha condotto in coppia con Gianluca Fubelli in arte Scintilla. Le riprese, svolte in Calabria, si sono svolte lo scorso anno, ma ad oggi non è stata ancora resa nota la data ufficiale di messa in onda.