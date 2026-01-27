Martedì 27 gennaio, su Rai 2, è in onda Boss in incognito. La puntata odierna è la penultima dell’edizione e prende il via alle ore 21:25 circa.

Boss in incognito 27 gennaio, gli ascolti in crescita

Il format, adattamento italiano di Undercover Boss, è creato da Studio Lambert e licenziato da All3Media International. Per il nostro paese, la trasmissione è curata dalla Endemol Shine Italia.

Al timone dello show, anche questa settimana, torna la cantante Elettra Lamborghini, che ha esordito alla conduzione del programma in occasione dell’undicesima edizione.

La settimana scorsa è cambiata la programmazione tv del format, che è andato in onda il martedì e non più il lunedì. La scelta ha pagato dal punto di vista degli ascolti: la puntata di sette giorni fa ha tenuto compagnia a più di un milione di persone con il 6,3% di share, con un incremento dell’1,3% di share rispetto all’appuntamento precedente.

Protagonista Paola De Vecchis

Al centro di Boss in incognito del 27 gennaio c’è Paola De Vecchis. Si tratta del direttore di produzione e responsabile ricerca e sviluppo di Frittoking. L’azienda ha la sede principale a Roma ed è nota a livello internazionale per la produzione di snack salati, fritti e pastellati in Italia.

Il business della società, in un primo momento, si limitava all’Italia, ma in seguito c’è stato uno sviluppo che ha portato il marchio prima in giro per l’Unione Europea, poi in Australia ed in Giappone. I prodotti che da sempre contraddistinguono Frittoking sono numerosi, dai supplì ai fiori di zucca. Da qualche tempo a questa parte è stato inaugurato il reparto bakery, grazie al quale sono sfornati quotidianamente pinse e focacce.

Durante l’esperienza in incognito, Paola De Vecchis incontra, in primis, Violeta. La lavoratrice, originaria della Romania, insegna alla boss come cucinare dei perfetti fiori di zucca. Con Manuel, invece, analizza il funzionamento del reparto confezionamento, dove De Vecchis ha la possibilità di incontrare il figlio Simone, completamente ignaro di ciò che sta avvenendo.

Boss in incognito 27 gennaio, Elettra Lamborghini sotto mentite spoglie per due volte

In Boss in incognito del 27 gennaio, la protagonista incontra Shoel, ragazzo originario del Bangladesh con cui prepara i supplì. Oltre alla boss, si cimenta nell’avventura in incognito anche la conduttrice Elettra Lamborghini, che interpretando Federica affronta due esperienze differenti. La prima è con Giulia, grazie alla quale viaggia nel nuovo reparto bakery. Insieme a Marilena, poi, è protagonista della sfilettatura e frittura del baccalà.