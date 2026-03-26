Giovedì 26 marzo, la Rai ricorda, nell’anniversario della sua morte, Fabrizio Frizzi. Il conduttore, in particolare, è omaggiato ad otto anni dalla sua scomparsa.

Fabrizio Frizzi anniversario morte, gli inizi della carriera

Fabrizio Frizzi, dunque, è ricordato ed omaggiato dalla Rai, ovvero l’emittente alla quale è stato maggiormente legato dal punto di vista professionale. Sulla TV di Stato ha fatto il suo arrivo nel 1980, prima come inviato poi come conduttore, de Il Barattolo, show per ragazzi di Rai 2. Una prima svolta professionale si è avuta nell’82, quando è sbarcato a Tandem, format pomeridiano di Rai 2, dove è rimasto per cinque edizioni, ottenendo sempre più spazio.

Nel 1988 ha debuttato nel prime time di Rai 1 con Europa Europa e, poche settimane più tardi, ha esordito come conduttore di Miss Italia, concorso di bellezza e, probabilmente, show al quale Frizzi è rimasto più legato, avendolo guidato per quindici anni di fila. A partire dagli anni ’90, la popolarità di Frizzi è aumentata progressivamente, arrivando al timone di programmi importanti come il Festival di Castrocaro, Domenica In e la Maratona Telethon, di cui è stato uno dei testimonial più attivi.

Lo sbarco a Mediaset ed i game show

Nel 2002, dopo degli attriti con alcuni vertici di Rai 1, il conduttore ha deciso di non rinnovare il contratto con la Rai e passare a Mediaset. Si è trattata, tuttavia, di una parentesi molto breve, perché a settembre del 2003 ha condotto, su Rai 2, Piazza Grande. L’altra svolta fondamentale per il presentatore si è avuta nel 2007, anno nel quale ha debuttato con I Soliti Ignoti, ovvero il primo di una serie di game show da lui guidati con successo.

Nel 2014 arriva a L’Eredità ed è proprio mentre stava registrando una puntata di questo show che, ad ottobre 2017, ha subito un’ischemia cerebrale che lo costringe al ricovero. Dimesso a novembre, è tornato alla conduzione a dicembre.

Il 25 marzo del 2018, nello studio de L’Eredità, Fabrizio Frizzi ha subito un’emorragia cerebrale. Ricoverato d’urgenza in ospedale, è morto la mattina del giorno dopo. Il decesso del volto gentile della Rai, per lo stile e l’eleganza con la quale era solito lavorare sul piccolo schermo, ha generato una grande ondata di commozione, spingendo la TV di Stato ad intitolargli gli studi televisivi della DEAR.

Fabrizio Frizzi anniversario morte, il ricordo della Rai

Il 26 marzo, la Rai ha deciso di ricordare Fabrizio Frizzi sulla rete Rai Storia. Qui, dalle ore 19:30, è proposta la replica, curata da Rai Cultura, del programma Visioni Private. Si tratta di una lunga intervista che il conduttore ha rilasciato nel 2007 alla scrittrice Cinzia Tani. Nel faccia a faccia affronta svariati temi, ripercorrendo anche la sua carriera all’interno del mondo dello spettacolo.