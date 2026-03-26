Il film Don Chisciotte debutta, al cinema, giovedì 26 marzo. Si tratta dell’adattamento italiano del capolavoro di Miguel de Cervantes, scritto nei primi anni del ‘600.

Don Chisciotte film, Alessio Boni presta il volto al protagonista

Il film Don Chisciotte è realizzato da Baby Films. Tale società ha lavorato con la collaborazione del MIC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, della Calabria Film Commission, della Lucana Film Commission e di Rai Cinema.

Le ambientazioni che fanno da sfondo alla pellicola sono quelle del Sud Italia. Le riprese, infatti, si sono svolte nel territorio dell’Alto Ionio, territorio che si estende fra la Basilicata e la Calabria.

La regia del film è di Fabio Segatori, che ha optato per un approccio slegato alla tecnologia ed incentrato totalmente sull’opera originale. Il personaggio principale, ovvero Don Chisciotte, ha il volto di Alessio Boni.

La produzione ha una durata di 112 minuti.

Don Chisciotte film, la trama

La trama di Don Chisciotte prende il via nel 1571. Il protagonista Miguel de Cervantes, ferito in battaglia a Lepanto, è ricoverato in ospedale a Messina. Ferito ed in preda alle allucinazione, la sua attenzioni ricadono su una serie di libri che stanno bruciando. Si tratta delle opere di Don Alonso, uomo ossessionato dai romanzi cavallereschi.

Quando quest’ultimo è rimasto privo di libri, decide di non arrendersi e portare, nel mondo reale, quelle atmosfere che tanto lo affascinavano all’interno dei romanzi. Nasce, così, il personaggio di Don Chisciotte, cavaliere errante convinto di dover ricoprire il ruolo di giustiziere e difensore dei più deboli. Le sue gesta, però, attirano l’ilarità delle persone a lui vicine, che per le sue gesta iniziano a considerarlo folle.

La sfida è evitare la caricatura

La trasposizione cinematografica della celebre opera non dimentica lo storico personaggio di Sancio Panza, che si fa trascinare dal protagonista e che diventa, spesso, la sua parte razionale.

La pellicola rappresenta una sfida decisamente molto ardua. D’altronde, è complesso confrontarsi con un grande classico della letteratura, perché il rischio è quello di trasformare il tutto in una sorta di caricatura grottesca.

Don Chisciotte film, il cast

Questo è il cast degli attori che recitano nel corso del film, che è distribuito nei cinema del nostro paese a partire dal 26 marzo.