La programmazione televisiva di questa sera, giovedì 26 marzo 2026, offre una scelta variegata che spazia dal grande sport internazionale alle serie TV di successo, fino ai classici del cinema. Su Rai 1 l’appuntamento principale è con il calcio per la sfida tra Italia e Irlanda del Nord, mentre su Canale 5 prosegue la messa in onda di Forbidden Fruit. Per chi preferisce i film, le reti propongono titoli molto noti come Forrest Gump, Top Gun e il catastrofico The Day After Tomorrow.

Stasera in TV giovedì 26 marzo 2026: Rai

Le reti Rai dedicano la serata allo sport, all’attualità e alla cultura:

Rai 1 – Italia – Irlanda del Nord (20:30 – 23:30) – Sport

(20:30 – 23:30) – Sport Rai 2 – Ore 14 Sera (21:20 – 00:30) – Informazione

(21:20 – 00:30) – Informazione Rai 3 – Splendida Cornice (21:20 – 00:00) – Intrattenimento

(21:20 – 00:00) – Intrattenimento Rai 4 – S.W.A.T. (21:17 – 21:57) – Serie TV

(21:17 – 21:57) – Serie TV Rai 5 – Io, Noi e Gaber (21:23 – 23:42) – Documentario

(21:23 – 23:42) – Documentario Rai Movie – The Miracle Club (21:10 – 22:40) – Film

(21:10 – 22:40) – Film Rai Premium – The Voice Generations (21:20 – 23:55) – Intrattenimento

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Sulle altre reti principali troviamo programmi di approfondimento politico, serie TV turche e show comici:

Canale 5 – Forbidden Fruit (21:21 – 22:24) – Serie TV

(21:21 – 22:24) – Serie TV Rete 4 – Dritto e rovescio (21:33 – 00:55) – News

(21:33 – 00:55) – News Italia 1 – The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo (21:30 – 23:54) – Film

(21:30 – 23:54) – Film La7 – Piazzapulita (21:15 – 01:00) – Informazione

(21:15 – 01:00) – Informazione TV8 – Il profumo del mosto selvatico (21:40 – 23:40) – Film

(21:40 – 23:40) – Film Nove – Only Fun – Comico Show (21:30 – 23:55) – Intrattenimento

Altri canali del digitale terrestre

La scelta di film sui canali secondari è molto ampia e copre diversi generi, dalla commedia italiana all’action americano:

Mediaset 27 – Forrest Gump (21:10): il celebre film con Tom Hanks che ripercorre la storia americana.

(21:10): il celebre film con Tom Hanks che ripercorre la storia americana. Canale 20 – La mummia – Il ritorno (21:08): avventura e azione con Brendan Fraser.

(21:08): avventura e azione con Brendan Fraser. Cine 34 – Il vigile (21:00): un classico della commedia italiana con Alberto Sordi.

(21:00): un classico della commedia italiana con Alberto Sordi. Iris – Testimone involontario (21:14): thriller ad alta tensione.

(21:14): thriller ad alta tensione. Cielo – Joker – Wild Card (21:20): film d’azione con Jason Statham.

(21:20): film d’azione con Jason Statham. TV2000 – King David (21:05): film storico-religioso con Richard Gere.

(21:05): film storico-religioso con Richard Gere. Giallo – Shakespeare & Hathaway (21:10): serie investigativa inglese dai toni leggeri.

I film di questa sera in TV (giovedì 26 marzo 2026)

Tra i titoli più significativi della serata segnaliamo The Day After Tomorrow su Italia 1, incentrato su un improvviso cambiamento climatico che minaccia la Terra, e Forrest Gump sul canale 27, una storia che analizza i cambiamenti della società attraverso gli occhi di un protagonista semplice e onesto. Su Rai Movie troviamo invece The Miracle Club, una pellicola che racconta il viaggio di un gruppo di donne verso Lourdes, mentre TV8 propone il dramma sentimentale Il profumo del mosto selvatico.

Programmi Sky

L’offerta Sky propone reality di successo e diverse serie TV poliziesche:

Sky Uno – Pechino Express (21:15 – 23:30) – Intrattenimento

(21:15 – 23:30) – Intrattenimento Sky Atlantic – S.W.A.T. (21:15 – 22:05) – Serie TV

(21:15 – 22:05) – Serie TV Sky Serie – Avvocato Ligas (21:15 – 22:15) – Serie TV

(21:15 – 22:15) – Serie TV Sky Crime – Delitti a circuito chiuso (21:05 – 22:05) – Documentari

(21:05 – 22:05) – Documentari Comedy Central – Maurizio Battista – Spettacolo comico

I film su Sky giovedì 26 marzo 2026

Sui canali cinema di Sky la programmazione include film d’autore, titoli d’azione e commedie:

Su Sky Cinema Action torna Top Gun, il film che ha lanciato la carriera di Tom Cruise nel ruolo del pilota Maverick. Per chi cerca una narrazione drammatica, Sky Cinema Due propone Les Misérables, mentre su Sky Cinema Uno va in onda Dracula: L’amore perduto. Gli appassionati di storie ambientate in Italia possono sintonizzarsi su Sky Cinema Drama per Napoli – New York, mentre Sky Cinema Romance offre la commedia sentimentale Terapia di letto.

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