Valeria Marini entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip. Ad annunciarlo è la stessa showgirl, ospite di Monica Setta a Storie al Bivio Weekend.

Valeria Marini Grande Fratello Vip, le parole della showgirl

Nella Casa del Grande Fratello Vip, dunque, arriverà un’altra protagonista, decisamente molto nota. Si tratta di Valeria Marini, showgirl che, ospite di Storie di donne al bivio su Rai 2 sabato 25 aprile, ha confessato: “Domenica entrerò nella Casa del GF. Ho deciso di vivere questa avventura con lo spirito sportivo e l’entusiasmo di sempre“.

Intervistata da Monica Setta, la futura nuova inquilina del reality show ha aggiunto: “Nella Casa ritroverò tante amiche, dalla Mussolini alla Volpe. È un’edizione molto dinamica perciò ho scelto di dire si. In passato me lo avevano proposto ma avevo rinunciato dopo un consiglio negativo di un amico“.

Valeria Marini Grande Fratello Vip, la showgirl ritroverà Antonella Elia

Per Valeria Marini, quello al Grande Fratello Vip è un ritorno. La showgirl, infatti, ha già gareggiato due volte nella trasmissione. La prima nell’edizione 2016-2017, il debutto della versione del reality con protagonisti volti celebri, riuscendo ad arrivare sino alla finale, dove si è poi classificata al terzo posto. La seconda partecipazione risale al GF Vip del 2020: in piena pandemia da Covid-19, Marini venne eliminata dopo poche settimane di permanenza.

Nel 2o20, nel cast insieme a Valeria Marini c’era anche Antonella Elia, protagonista anche dell’edizione attualmente in corso, di cui è già finalista. Il rapporto fra le due fu tutt’altro che sereno: le showgirl, nelle settimane di convivenza nella Casa, diedero vita a momenti di grande tensione, culminati con furenti litigi. Una dinamica, questa, che tornerà ad essere centrale già a partire da domenica, quando Elia scoprirà di dover condividere, ancora una volta, lo stesso tetto con la Marini.

Dalla Rai l’annuncio di nuovi ingressi nel reality della concorrenza

Al momento, non è chiaro se Valeria Marini, da domenica, entrerà al Grande Fratello Vip in qualità di concorrente o semplicemente come ospite. Salvo colpi di scena, comunque, se si verificherà esattamente ciò che ha detto la showgirl, per seguire il suo ingresso sarà necessario sintonizzarsi su Mediaset Extra, considerato che su Canale 5 non è previsto, la domenica, alcun collegamento in diretta dalla Casa.

L’aspetto che desta maggior curiosità riguarda anche la dinamica con la quale è arrivato l’annuncio dell’arrivo di Valeria Marini al GF Vip. In primis perché la notizia non è stata data dallo stesso show, come invece avvenuto in passato, magari durante la diretta su Canale 5. Come se non bastasse, l’annuncio non è arrivato nemmeno su uno dei svariati format Mediaset, bensì su una rete della concorrenza, ovvero Rai 2. Lecito immaginare, a questo punto, che maggiori chiarimenti saranno dati stasera da Ilary Blasi, durante la diretta del reality.