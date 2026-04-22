Mercoledì 22 aprile, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata, in diretta, del Grande Fratello Vip. La trasmissione, guidata da Ilary Blasi, parte alle ore 22:00 circa.

Durante la serata, guidata da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, si parla degli ultimi scontri avvenuti dentro la Casa. Al centro dell’attenzione c’è Francesca Manzini, che continua a dividere gli inquilini: c’è chi l’attacca e chi, invece, ha preso le sue difese.

Nella diretta del 22 aprile del Grande Fratello Vip, inoltre, è comunicato l’esito del televoto. La meno votata fra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Paola Caruso è la prima candidata all’eliminazione della prossima settimana. La preferita del pubblico, invece, è immune.

Grande Fratello Vip diretta 22 aprile, l’ennesimo scontro fra Paola Caruso e Antonella Elia

Ilary Blasi dà inizio alla puntata del 22 aprile del Grande Fratello Vip. La conduttrice chiude il televoto, poi chiede ad Antonella Elia, prima finalista, di andare nel Localino, dove ad attenderla trova un trono. Da qui, “armata” con i oramai immancabili cocchi, assiste ad una clip che mostra la reazione degli altri alla notizia della sua proclamazione come finalista. Fra le più critiche c’è Paola Caruso, che arriva a parlare di “odio” verso la showgirl. Inoltre, Alessandra Mussolini attacca: “Volpe finge di essere felice, ma lei voleva essere al posto di Elia“.

Al termine della clip parte subito lo scontro fra Caruso e la Elia. La prima definisce la seconda “diseducativa”, mentre l’ex Non è la Rai attacca la Bonas di Avanti un Altro: “Sei un mostro“. Per l’ex parlamentare, la reazione di Paola è stata eccessiva e dello stesso parere è anche Adriana. In settimana c’è stato anche uno scontro fra Paola Caruso e Alessandra Mussolini: l’oggetto del contendere è la cottura dei funghi.

Nella diretta del 22 aprile, le tre concorrenti in nomination vanno nella Nuvola. La prima concorrente salva è Alessandra Mussolini. Prima di conoscere il resto dell’esito del televoto, spazio alla sfida fra talenti. Todaro-Volpe ballano sulle note di Ancora, Ancora, Ancora di Mina. Affrontano Alessandra e Paola, che cantano un medley di Paola e Chiara.

Tutti contro Francesca Manzini

La diretta del Grande Fratello Vip del 22 aprile continua. Una clip ripercorre le tante tensioni che hanno coinvolto, in settimana, Francesca Manzini. La comica ha litigato con Antonella Elia e ha ricevuto critiche da svariati concorrenti, da Mussolini a Volpe. L’imitatrice, però, non si scompone: “Io sono fatta così, se piaccio bene, altrimenti non mi interessa“. Secondo Elia, Manzini è una “bandiera al vento completamente disinteressata a noi“. Secondo Lucarelli, Manzini è una indecifrabile. Per Buonamici è un incrocio fra “un golden retriver e Cristiano Malgioglio“.

Focus, ora, sul triangolo Lucia, Renato e Raul. Lei continua a stare con lui la notte, ma del secondo afferma: “Di lui potrei essere interessata fuori dalla Casa“. Alla fine, Renato ha litigato con Alessandra Mussolini, definita “vecchia suocera” dal giovane. Raul tiene a chiarire: “A me non piace la leggerezza con la quale Renato e Lucia stanno affrontando il loro legame. A me non interessa entrare nella loro dinamica“.

Si svolge la sfida delle canzoni: per gli uomini Berry-Raul, per le donne Elia-Volpe. I primi due, per ciascuna compagine, cantano stile karaoke, gli altri devono indovinare il titolo.

Grande Fratello Vip diretta 22 aprile, l’esito del televoto

Nella diretta del 22 aprile del Grande Fratello Vip, la conduttrice comunica l’esito del televoto. La più votata, con oltre il 50% dei voti, è Adriana Volpe, che dunque ottiene l’immunità. La meno votata è Paola Caruso, alla quale viene fatto credere che è eliminata. In realtà, è la prima candidata all’eliminazione e all’insaputa degli altri andrà a vivere nel monolocale.

Trucco di magia di Renato e Raul, al termine del quale il primo riceve una sorpresa: incontra la mamma Nuccia, che porta con sé un messaggio che il concorrente ha ricevuto dalla figlia. La serata si avvia, ora, alla conclusione con le nomination. Volpe, Elia e Mussolini scelgono Marco Berry. Ilardo punta su Raimondo Todaro. Manzini, Berry, Todaro e Renato optano per Alessandra Mussolini. Raul e Caruso vorrebbero eliminare Lucia Ilardo.

Al televoto vanno Alessandra Mussolini e Marco Berry. Il concorrente meno votato, nella puntata di venerdì, sarà il secondo candidato all’eliminazione, insieme a Paola Caruso.