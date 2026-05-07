Mercoledì 6 maggio si è svolta la cerimonia di consegna dei David di Donatello 2026 e di seguito vi sveliamo tutti i vincitori. Grande protagonista della serata è il film Le città di pianura, che ha ottenuto ben 8 riconoscimenti.

David di Donatello 2026 vincitori, cosa ha vinto Le città di pianura

Ai David di Donatello 2026, dunque, Le città di pianura hanno sorpreso tutti, vincendo in primis nella categoria Miglior film. La pellicola, inoltre, ha portato a casa anche i titoli di Miglior sceneggiatura originale, assegnato a Francesco Sossai e Adriano Candiago, di Miglior casting dato ad Adriano Candiago e di Miglior produttore, con la statuetta assegnata a Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film in collaborazione con Philipp Kreuzer per Maze Pictures e Cecilia Trautvetter.

Le città di pianura, poi, ha vinto nella categoria Miglior scenografia per il lavoro di Andrea Castorina e Marco Martucci. Paolo Cottignola, per il lavoro svolto nella pellicola, ha vinto per il Miglior montaggio e a Krano è andata la statuetta grazie al brano Ti, divenuta la Miglior canzone originale. Infine, al film sono andati anche i riconoscimenti di Miglior regia e Miglior attore protagonisti, ottenuti da Francesco Sossai e Sergio Romano.

Aurora Quattrocchi è la Miglior attrice protagonista

Per quel che concerne la Miglior regista esordiente, la vittoria è assegnata a Margherita Spampinato per Gioia Mia. Alla pellicola è andato anche il titolo di Miglior attrice protagonista, assegnato ad Aurora Quattrocchi. Per il lavoro nel film Nonostante, Lino Musella è divenuto il Miglior attore non protagonista. A Matilda De Angelis, invece, è andato il titolo di Miglior attrice non protagonista grazie alla partecipazione a Fuori.

Fabio Massimo Capogrosso è il Miglior compositore grazie alle musiche scritte per Primavera, pellicola che ha ottenuto, inoltre, il titolo di Miglior costumi assegnato a Maria Rita Barbera e Gaia Calderone, di Miglior acconciatura andato a Marta Iacoponi e di Miglior suono assegnato a Gianluca Scarlata, Davide Favargiotti, Daniele Quadroli e Nadia Paone. La Miglior sceneggiatura non originale è andato a Doriana Leondeff, Silvio Soldini, Lucio Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda e Ilaria Macchia per Le Assaggiatrici.

David di Donatello 2026 vincitori, gli altri premi

Nei David di Donatello 2026, Everyday in Gaza di Omar Rammal è il Miglior cortometraggio, mentre Roberto Rossellini-Più di una vita di Ilaria De Laurentiis, Andrea Paolo Massara e Raffaele Brunetti è il Miglior documentario. Una battaglia dopo l’altra, regia di Paul Thomas Anderson è nominato Miglior film internazionale. Svariati i premi vinti da La città proibita, che ha trionfato nelle categorie Miglior autore della fotografia (Paolo Carnera), Miglior scenografia (Andrea Castorina e Marco Martucci) e Migliori effetti speciali visivi (Stefano Leoni e Andrea Lo Priore). Infine, per i premi speciali, il David dello spettatore è andato a Buen Camino di Checco Zalone e il David Giovani è ottenuto da Le Assaggiatrici di Silvio Soldini.

Gli ascolti hanno bocciato nettamente il format, che ha tenuto compagnia ad appena 1,2 milioni di spettatori, con una share del 12,2%.