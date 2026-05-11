Martedì 12 maggio si celebra il 31esimo anniversario della morte di Mia Martini e, per l’occasione, la Rai ha deciso di predisporre un omaggio con uno speciale. L’artista, voce indimenticabile della musica italiana, è ricordata da Rai Storia.

Mia Martini omaggio Rai, gli albori di una carriera di successo

Mia Martini è una delle artiste italiane più amate dal pubblico. Nata nel 1947, secondogenita della famiglia Bertè, sin da bambina mostra grande interesse per la musica, soprattutto per la canzone italiana.

Mimì, com’era soprannominata da amici e parenti, debutta come artista negli anni ’60, pubblicando i primi 45 giri ed esordendo in televisione, partecipando come ospite a Studio Uno.

La vera svolta, però, arriva negli anni ’70. Il produttore Alberigo Crocetta, già fondatore del celebre locale Piper, rimane impressionato dall’artista, alla quale assegna il nome d’arte Mia Martini, e la lancia subito nel mercato internazionale. Nel ’71, la cantante pubblica il suo primo album, dal titolo Oltre la collina, e l’anno seguente rilascia Piccolo Uomo, hit con la quale vince il Festivalbar ed ottiene la consacrazione definitiva.

Il successo internazionale e la morte improvvisa

Negli anni successivi, Mimì colleziona un successo dopo l’altro, grazie a brani rimasti nella storia della nostra musica, da Minuetto a Per amarti, passando per i successi sanremesi E non finisce mica il cielo, Almeno tu nell’universo e La nevicata del ’56, che le valgono tre Premi della Critica. Un riconoscimento, quest’ultimo, che dal 1996 è a lei dedicato.

La voce di Mia Martini, negli anni, ha conquistato non solo il pubblico italiano, ma anche quello europeo, con l’artista che ha presentato diverse sue canzoni in inglese, spagnolo e francese, riscuotendo sempre grande successo. Nel 1983, Martini prende la decisione di ritirarsi dalle scene, provata dalle voci diffuse negli ambienti discografici (e non solo) secondo le quali portava sfortuna. Sei anni più tardi, proprio grazie ad Almeno tu nell’universo, l’artista torna prepotentemente al centro delle scene, dove rimane fino al 12 maggio del ’92.

In questa giornata, il cadavere della cantante è rinvenuto all’interno della sua abitazione. Per l’autopsia, la causa di morte è un arresto cardiaco, seppur intorno al suo decesso siano state formulate, per anni, svariate ipotesi.

Mia Martini omaggio Rai, la programmazione tv della Rai

La Rai, nell’anniversario della sua morte, ha deciso di omaggiare Mia Martini con una puntata a lei dedicata di Soggetto Donna. Il mestiere di vivere. In essa è possibile rivedere, dalle 12:00, Mia, lo special di Enzo Trapani nel quale gli artisti Capolicchio e Gabriella Ferri dialogano di svariati temi mediante i testi dei brani dell’interprete. L’appuntamento, oltre che in tv, è visibile anche in streaming, ed on demand, mediante l’applicazione Rai Play.