Giovedì 28 maggio, dalle ore 12:00, si svolge la conferenza stampa, che seguiremo in diretta, di presentazione dei palinsesti estivi 2026 della Rai. Durante l’incontro, il Direttore Intrattenimento Daytime Angelo Mellone elenca i format e i conduttori che terranno compagnia al pubblico nella bella stagione.
In particolare, Mellone, nella diretta della conferenza stampa dei palinsesti estivi 2026, dialoga con i presentatori di 1Mattina News, Aspettando BellaMa’, Camper Osteria Italia, Italia A/R, Linea Blu Porti di Italia, Linea Med, Linea Verde, Linea Verde Sentieri, Musica Mia, Reazione a Catena, UnoMattina, UnoMattina Weekly e Vita in diretta.