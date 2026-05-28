Rai diretta conferenza stampa palinsesti estivi 2026
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Rai, la conferenza stampa dei palinsesti estivi 2026 in diretta: tutti i conduttori e i programmi

Matteo Tuveri
28 Maggio 2026 1 minuto di lettura
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Giovedì 28 maggio, dalle ore 12:00, si svolge la conferenza stampa, che seguiremo in diretta, di presentazione dei palinsesti estivi 2026 della Rai. Durante l’incontro, il Direttore Intrattenimento Daytime Angelo Mellone elenca i format e i conduttori che terranno compagnia al pubblico nella bella stagione.

In particolare, Mellone, nella diretta della conferenza stampa dei palinsesti estivi 2026, dialoga con i presentatori di 1Mattina News, Aspettando BellaMa’, Camper Osteria Italia, Italia A/R, Linea Blu Porti di Italia, Linea Med, Linea Verde, Linea Verde Sentieri, Musica Mia, Reazione a Catena, UnoMattina, UnoMattina Weekly e Vita in diretta.

 

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