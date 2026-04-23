La Rai ha reso noti i palinsesti dell’estate 2026 e non mancano le novità. Fra il daytime e il prime time, sono svariate le sorprese, soprattutto nella rete ammiraglia.

Rai palinsesti estate 2026, la programmazione daytime di Rai 1

Partendo da Rai 1, la data nella quale parte gran parte del daytime estivo è quella del 29 giugno. Alle ore 06:00 il buongiorno agli italiani è dato da Unomattina News, in collaborazione con il TG1. Segue UnoMattina Estate, in diretta dalle 08:35 alle 11:30. Spazio, poi, alla prima novità, cioè Camper in viaggio Comedy, che alle 12:00 cede la linea a Camper-Osteria Italia. Un format, quest’ultimo, che anticipa la partenza al 1° giugno.

Il primo pomeriggio, dal 29 giugno e dalle ore 14:05, partono le fiction in replica Capri 2 e 3, Makari e Don Matteo 12 e 13. Un mese prima, dal 25 maggio, la prima stagione di Capri prende il posto de Il Paradiso delle Signore. Sempre il 29/06, dalle 16:55, parte La Vita in Diretta Estate, mentre nel preserale, dal 2 giugno, torna Pino Insegno con Reazione a Catena. Nell’access prime time, dal 20 luglio, spazio a un’altra novità, ovvero L’Eredità Estate.

Per quel che concerne i giorni festivi, Linea Blu Porti d’Italia torna sabato 13 giugno. Dalla settimana precedente, alle 15:00, parte la nuova edizione di Passaggio a Nord Ovest. La domenica, Linea Verde Estate prende il via il 14 giugno, mentre il pomeriggio è interamente occupato dalle repliche, prima di Domenica In e Da noi a ruota libera, poi di Ora o mai più, Una voce per Padre Pio e A gentile richiesta.

Rai palinsesti estate 2026, l’offerta della prima serata

Analizzando l’offerta della prima serata di Rai 1, ampio spazio, fra giugno e luglio, lo hanno le partite del Mondiale di calcio. Il lunedì, il 13 luglio, inizia Noos con Alberto Angela, seguito, il 17 agosto, da un documentario. Il 24 agosto parte Maxima 2 e, al termine, tocca a Stolen Girl. Il martedì, dal 21 luglio al 4 agosto c’è la serie tv Un passato sospeso. L’11 e il 18 agosto spazio a film, mentre i martedì successivi sono occupati da Maxima 2 e Stolen Girl. Il mercoledì è la sera dedicata a documentari e film con protagonista la natura, mentre il 2 settembre è possibile seguire il concerto di Cesare Cremonini.

Il giovedì, il 16 luglio c’è Tim Summer Hits e della settimana seguente partono le repliche di Doc Nelle tue mani 3. Il venerdì, dal 17 luglio, continua l’edizione del TIM Summer Hits e dal 14 agosto è possibile rivedere Tali e Quali. Il sabato vi sono show in replica, da Semplicemente Fiorella a Sanremo Top. La domenica, infine, dal 31 maggio, c’è un ciclo di documentari.

Durante l’estate, su Rai 1, vi sono delle serate speciali. Il 2 giugno c’è I Volti della Repubblica – 80 anni di Italia. Il 5 giugno, invece, arriva Viva l’Italia – La Notte dell’Unesco. Per vedere Sanremo Estate, infine, occorre attendere al 29 agosto.

Cosa vedere sulle altre reti

Per quel che concerne i palinsesti dell’estate 2026 su Rai 2, la mattina c’è la soap The Beach, mentre nel mezzogiorno, dal 1° giugno, ci sono una serie di film. Il pomeriggio spazio a film e serie tv, mentre nel preserale torna Blue Bloods. In prima serata dominano le repliche: il lunedì quelle di Facci ridere e Stasera a letto tardi, il venerdì delle fiction Noi e L’Ispettore Coliandro. Il martedì, dal 16 giugno al 4 agosto, c’è Solo per amore di Monica Setta, seguito il giorno dopo da Elsbeth. Il sabato e la domenica ci sono film.

Su Rai 2 è dato spazio allo sport: a giugno c’è il Giro d’Italia femminile, a luglio il Tour de France e ad agosto gli Europei di pallavolo. Nel prime time, inoltre, dal 10 al 15 agosto, ci sono gli Europei di atletica.

Su Rai 3, la mattina spazio ad Agorà Estate ed Elisir Estate, entrambi al via il 1° giugno. Il primo pomeriggio staffetta fra Italian Genius (fino al 6 luglio) e Il Provinciale, seguiti alle 16:10 dalle repliche di Dì la dal fiume e tra gli alberi, Overland e Geo Magazine. In prime time, il lunedì dal 15 giugno torna Filorosso, mentre il giorno dopo parte Che ci faccio qui. Il mercoledì tocca a Un giorno in pretura, in partenza l’8 luglio. Il giovedì, dall’11 giugno ci sono le repliche de La Città Ideale, seguito dal 30 luglio dal Kilimangiaro Estate. Il venerdì e il sabato spazio a film, mentre la domenica tocca a PresaDiretta (dal 7 giugno al 5 luglio) e Report (dal 12 luglio al 30 agosto).