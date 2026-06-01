Il futuro professionale di Giorgio Panariello sarà sulle reti Mediaset. Il conduttore e attore, infatti, ha comunicato di aver firmato un contrato di due anni con l’azienda.

Giorgio Panariello Mediaset, l’annuncio al Festival della TV di Dogliani

Giorgio Panariello ha annunciato il passaggio a Mediaset intervenendo durante il Festival della TV di Dogliani. A tal proposito, l’artista ha confessato: “Ho firmato un contratto con Mediaset perché, come si diceva nel film Il Padrino, ho ricevuto una proposta che non potevo rifiutare. Il contratto vale per due anni, con un’opzione per altri ventisette (ride, ndr), nel senso che se va bene ce ne potrebbero essere altri“.

In merito alla decisione di lasciare la Rai, dove ha lavorato negli ultimi anni, lo showman non ha nascosto una certa insofferenza: “Dall’altra parte c’è un po’ di immobilismo. Una volta c’erano i dirigenti, i capistruttura, adesso non c’è più il contatto con nessuno“.

Giorgio Panariello Mediaset, i progetti

Nonostante vi sia grande riserbo sui progetti che lo coinvolgeranno sulle reti Mediaset, quel che è certo è la messa in onda, su Canale 5 in prima serata, a Natale. Il format, al momento ancora senza un titolo (lecito immaginare che verrà comunicato a luglio, durante la presentazione dei palinsesti), sarà articolato in un classico one man show.

Il protagonista della serata evento sarà Giorgio Panariello, che sul palco si esibirà in alcuni dei suoi cavalli di battaglia, dai monologhi comici alle imitazioni, passando per i suoi personaggi più iconici. Al suo fianco vi saranno diversi ospiti, amici e volti della televisione e della musica italiana.

Per Panariello, dunque, si prospetta un’esperienza simile a quella di Giorgio Panariello sotto l’albero, varietà proposto su Rai 1 durante le feste natalizie nel 2015 e nel 2017.

L’addio, quasi certo, a Tale e Quale Show

Giorgio Panariello, con la firma del contratto con Mediaset, lascia la Rai dopo diversi anni. Di conseguenza è quasi certo l’addio a Tale e Quale Show, trasmissione di Rai 1 condotta dall’amico Carlo Conti. Panariello, nello show, ha debuttato come giudice nel 2018 e ha presenziato a tutte le edizioni successive, oltre che a quasi tutti gli spin off. Inoltre, con ogni probabilità non vi saranno nuove stagioni della miniserie Tutta Scena e di Nel garage, serie di interviste ad esperti di vari settori. Format, questi, che sono andati in onda entrambi su Rai Play nel corso del 2025.