Novità in arrivo nei palinsesti del Biscione. Mediaset, infatti, ha deciso di promuovere Quarto Grado, optando per un raddoppio settimanale.

Quarto Grado raddoppio settimanale, il format in onda il giovedì e venerdì

Con l’inizio di giugno, dunque, il palinsesto Mediaset subisce una variazione. I programmi di Paolo Del Debbio, ovvero 4 di Sera e Dritto e rovescio, sono giunti al termine. Se il primo proseguirà per tutta la bella stagione con la conduzione di Francesco Vecchi, il secondo sarà sostituito da Quarto Grado, che subirà un raddoppio settimanale.

Mediaset ha infatti deciso di promuovere il programma di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. I due informeranno il pubblico, nelle prossime settimane, sia nel prime time del giovedì che in quello classico del venerdì, come sempre su Rete 4.

Quarto Grado raddoppio settimanale, la cronaca al centro della programmazione tv

La scelta di Mediaset di raddoppiare Quarto Grado esprime la volontà di puntare notevolmente sulla cronaca, genere che da mesi è al centro della proposta televisiva delle principali emittenti televisive. A tenere banco è soprattutto il caso del Delitto di Garlasco, di cui Nuzzi e Viero si occupano da svariato tempo, con ascolti più che positivi.

L’ultima puntata di Quarto Grado, trasmessa il 29 aprile, ha informato poco meno di 1,1 milioni di telespettatori, per una share che ha toccato il 9,6% di share. Un dato decisamente più alto rispetto a quello che solitamente registra Rete 4, che in prima serata fatica a superare il 8%.

Per Gianluigi Nuzzi, il raddoppio di Quarto Grado rappresenta l’ennesimo attestato di stima da parte dell’azienda, che nella stagione che sta volgendo al termine ha puntato molto sul giornalista, che fino alla metà di giugno continuerà ad essere in onda, in diretta dal lunedì al venerdì, anche nel pomeriggio di Canale 5 con Dentro la Notizia.

Niente debutto in prima serata per Francesco Vecchi

Con il raddoppio di Quarto Grado, Mediaset ha smentito la voce, circolata online negli scorsi giorni, relativa al possibile esordio in prima serata di Francesco Vecchi. Il conduttore di Mattino 5, già padrone di casa della versione estiva di 4 di Sera, sembrava potesse debuttare con Dritto e rovescio, proseguendo così la stagione del talk, seppur senza il conduttore Paolo Del Debbio. Uno scenario, quest’ultimo, che almeno per il momento è stato accantonato, in favore di un format che, in termini Auditel, offre senz’altro più garanzie.