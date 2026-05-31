Con l’arrivo della bella stagione, molti format in onda da settembre giungono al termine, lasciando notevole spazio nei palinsesti. Se il genere fiction vivrà quasi esclusivamente di repliche, così come l’intrattenimento in prima serata, non si può dire lo stesso dell’informazione, centrale anche nelle programmazioni tv dell’estate, sia della Rai che di Mediaset.

Informazione Rai Mediaset estate, le proposte della TV di Stato

Partendo dalla Rai, sulla TV di Stato sono diversi i programmi che approfondiscono le principali tematiche di attualità. Nel daytime, su Rai 3, dalle ore 08:00 prende il via il talk Agorà, che continua a informare, fino ai primi di settembre, il pubblico sui principali accadimenti di politica nazionale e internazionale. Sempre su Rai 3, a partire da lunedì 15 giugno, torna Filorosso, format di prima serata che ha debuttato nel 2022 e che è confermato, quest’anno, per la quinta edizione consecutiva.

Il prime time del mercoledì, sempre sulla terza rete, sarà occupato dalla cronaca. Fino al 1° luglio proseguirà l’edizione di Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli. A seguire, fino alla metà di agosto, prende la linea Roberta Petrelluzzi con Un Giorno in Pretura.

Gli altri programmi della TV di Stato

Su Rai 1, l’informazione nei mesi estivi è concentrata nel daytime e nella seconda serata. Dal 29 giugno, la mattina dalle 06:00 alle 08:00, Greta Mauro e Gianpiero Scarpati conducono 1Mattina News, che informano il pubblico in merito alle principali notizie di attualità, cronaca e costume. Dopo l’informazione del TG1, dalle 08:35 Carolina Rey e Alessandro Greco, con Domenico Marocchi, conducono UnoMattina. Nel cast della trasmissione c’è anche la giornalista Paola Cervelli, che guida le pagine dedicate all’informazione. Lo stesso avviene nel weekend con Weekly, in partenza il 6 giugno: in questo caso, però, le rubriche di attualità sono condotte da Giulia Bonaudi, che affianca alla conduzione Fabio Gallo e Lorella Boccia.

Il pomeriggio, sempre dal 29 giugno a partire dalle 16:10, inizia Vita in Diretta. Il programma mischia notizie di costume alla cronaca, con l’informazione che promette di essere centrale, almeno considerando la conduzione, curata da Manuela Moreno, giornalista del TG2 e in passato volto di talk come TG2 Post e Filorosso. Infine, in seconda serata a luglio, sono previsti quattro speciali di Porta a Porta con Bruno Vespa, nei quali si festeggiano i 30 anni dal debutto del format.

Informazione Rai Mediaset estate, l’offerta del Biscione

L’informazione, su Mediaset, è quasi totalmente affidata alla programmazione tv di Rete 4. Dalle 15:30 alle 16:30, tutti i giorni compreso il sabato e la domenica, c’è Diario del giorno, che si concentra sui principali avvenimenti della giornata. Alle 19:40 c’è la rubrica intitolata 10 minuti, attualmente guidata dal giornalista Nicola Porro. In access prime time, Francesco Vecchi è al timone di 4 di Sera, mentre il sabato e la domenica Roberto Poletti e Francesca Barra conducono 4 di Sera Weekend. Entrambi questi talk si concentrano, come sempre, sui principali accadimenti di politica italiana e internazionale. In prima serata, il mercoledì, Giuseppe Brindisi torna con Zona Bianca. Infine, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero informano il pubblico, almeno per tutto il mese di giugno il venerdì, sui principali casi di cronaca nera.

Su Canale 5, infine, l’unico presidio informativo dell’estate è Morning News con Dario Maltese, visibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:45 alle 11:00.