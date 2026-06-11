Temptation-Island-partenza-anticipata-programmazione-tv

Mediaset ha confermato la partenza anticipata di Temptation Island 2026. Lo show di punta dell’offerta estiva di Canale 5 prenderà il via il prossimo 24 giugno.

Temptation Island partenza anticipata, una programmazione tv ballerina

Rispetto alla passata edizione, che aveva ottenuto un enorme successo in termini di ascolti, Temptation Island 2026 anticipa la propria partenza di circa due settimane. Per il format, la programmazione tv di quest’anno si prospetta decisamente ballerina, a causa della contemporanea messa in onda, sulle reti Rai, dei Mondiali di calcio.

Per le prime tre settimane, lo show guidato da Filippo Bisciglia occuperà la prima serata del mercoledì. L’esordio, come detto, è fissato per il 24 giugno, mentre il secondo e il terzo appuntamento si svolgono il 1° e l’8 luglio.

Nelle restanti tre puntate, invece, il programma presiederà il prime time del lunedì, nelle giornate del 13, 20 e 27 luglio. Giorno, questo, nel quale dovrebbe giungere al termine l’edizione.

Temptation Island partenza anticipata, abbandonata la storica collocazione del giovedì

Per Temptation Island, la programmazione tv svela una sorta di piccola rivoluzione. Dopo anni, infatti, il programma non occuperà la prima serata del giovedì, che invece sarà presidiata dal 2 al 30 luglio da Ilary Blasi e Fabio Rovazzi con le nuove puntate di Battiti Live, format musicale che raccoglie le performance di alcuni fra i migliori artisti del panorama italiano e internazionale.

Mediaset, oltre a comunicare la decisione di realizzare una partenza anticipata, ha anche annunciato due nuove coppie. La prima è quella composta da Francesca e Danilo, fidanzati da due anni. È lei che ha chiamato la produzione perché convinta che il partner le racconti molte bugie. La crisi maggiore è partita a dicembre, quando la ragazza ha ricevuto le immagini di una chat, avvenuta su un sito di incontri, tra il fidanzato e un’altra persona.

Danilo ha negato ogni accusa, ma da quel momento Francesca è molto gelosa, al punto da controllare molto spesso i social del compagno. Lui, però, inizia ad avvertire il peso della situazione, sostenendo: “Da un paio di anni mi sento in gabbia“.

Sabrina e Giovanni

Altra coppia al centro di Temptation Island è quella di Sabrina e Giovanni. Fidanzati da sei anni, convivono ma lui, da tempo, ha un dubbio: non sa se la fidanzata sia effettivamente innamorata di lui. Il ragazzo nota freddezza nella partner ed è convinto che lei la tradisca. Dal canto suo, Sabrina non nega e, anzi, afferma: “Non so se voglio un uomo come lui al mio fianco“. Sperano, dunque, che l’avventura a Temptation Island possa chiarire definitivamente i sentimenti di entrambi.