Il palinsesto serale offre una ricca selezione di eventi sportivi, inchieste giornalistiche, intrattenimento e grande cinema in prima visione. Potete consultare tutti i dettagli della programmazione direttamente sul sito ufficiale di Rai 1 per non perdere nessuno dei principali appuntamenti di oggi.
Stasera in TV martedì 16 giugno 2026, Rai
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Rai 1: Paesi Bassi – Giappone (21:25 – 00:15) – Sport. Le telecamere seguono la grande sfida calcistica internazionale tra due formazioni di altissimo livello.
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Rai 2: Elsbeth (21:00 – 21:50) – Serie TV. Il geniale avvocato dai modi stravaganti si trova a collaborare con la polizia per risolvere un nuovo intricato caso di omicidio.
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Rai 3: PresaDiretta Estate (21:15 – 23:15) – Informazione. Riccardo Iacona propone reportage e inchieste giornalistiche approfondite focalizzate sui temi di attualità ed economia.
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Rai Premium: Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso (21:20 – 23:10) – Serie TV. Continuano le ironiche e tormentate vicende professionali e sentimentali del legale napoletano nato dalla penna di Diego De Silva.
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Rai Storia: Il processo di Norimberga (21:15 – 00:45) – Film. Ricostruzione cinematografica accurata del celebre dibattimento storico che portò alla sbarra i principali leader del regime nazista.
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Rai 5: Bizet – Carmen (21:15 – 00:10) – Ragazzi E Musica. La celebre e appassionante opera lirica di Georges Bizet va in scena in una sontuosa produzione teatrale.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
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Canale 5: Assassinio sul Nilo (21:34 – 00:10) – Film (Prima Tv). Il detective Hercule Poirot deve usare tutto il suo intuito per smascherare un assassino a bordo di un battello che naviga in Egitto.
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Italia 1: My Spy (21:31 – 23:31) – Film. Un temprato agente della CIA viene inviato sotto copertura a sorvegliare una famiglia, ma una bambina di nove anni scopre la sua vera identità.
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Rete 4: Quattro matrimoni (21:15 – 22:30) – Intrattenimento. Quattro spose agguerrite si sfidano giudicando i rispettivi matrimoni per vincere una favolosa luna di miele da sogno.
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La7: In Onda (20:35 – 22:00) – Informazione. Programma di approfondimento quotidiano dedicato ai principali temi della politica italiana e dello scenario internazionale.
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La7d: Sabrina (21:35 – 23:40) – Film. Sydney Pollack firma il remake della celebre commedia romantica in cui la figlia di un autista fa breccia nel cuore di due ricchi fratelli.
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TV8: Jumanji – The Next Level (21:40 – 00:00) – Film. Il gruppo di amici ritorna nel gioco magico per salvare uno di loro, scoprendo che le regole sono cambiate e i mondi sono più insidiosi.
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Nove: La Corrida (21:30 – 01:00) – Intrattenimento. Lo storico show dei dilettanti allo sbaraglio pronti a esibirsi sul palco tra gli applausi o i fischi del pubblico in studio.
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20: From Paris With Love (21:09 – 23:07) – Film. Un giovane impiegato dell’ambasciata americana a Parigi si ritrova partner di una spia dai modi sbrigativi per sventare un attacco terroristico.
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Iris: Il Mostro (21:15 – 23:15) – Film. Roberto Benigni interpreta un uomo qualunque che, a causa di una serie di incredibili malintesi, viene scambiato per un pericoloso maniaco seriale.
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Cine34: Fracchia, la belva umana (21:00 – 23:07) – Film. Paolo Villaggio veste i panni del timido impiegato Giandomenico Fracchia, identico nell’aspetto a un sanguinario criminale ricercato dalla polizia.
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Rai 4: L’ultimo respiro – Trappola negli abissi (21:21 – 22:59) – Film. Un gruppo di amici si ritrova bloccato in mare aperto a lottare disperatamente per la sopravvivenza contro i predatori degli abissi.
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Rai Movie: Invasion (21:14 – 23:17) – Film. Nicole Kidman interpreta una psichiatra che scopre una misteriosa epidemia aliena capace di azzerare completamente le emozioni umane.
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La5: Racconto di una notte (21:21 – 22:52) – Serie TV. Intrecci drammatici e segreti nascosti si sviluppano nell’arco di poche ore segnando il destino dei protagonisti.
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DMAX: Deadliest Catch (21:10 – 23:00) – Mondo E Tendenze (Prima Tv). I capitani delle imbarcazioni affrontano le gelide e pericolose acque del mare di Bering per la stagione di pesca dei granchi.
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Top Crime: Maigret e la vecchia signora (21:16 – 23:28) – Film. Il celebre commissario francese si trasferisce in provincia per indagare sull’avvelenamento della cameriera di un’anziana signora borghese.
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Giallo: American Crime Story (21:15 – 22:20) – Serie TV (Prima Tv). Serie antologica che analizza da vicino i casi giudiziari e di cronaca nera più famosi e controversi della storia moderna.
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Sky Investigation: The Miniature Wife: Un piccolo problema (21:15 – 22:10) – Serie TV. Commedia dai risvolti surreali in cui una crisi di coppia prende una piega inaspettata a causa di un bizzarro fenomeno.
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Sky Serie: Sherlock & Daughter (21:15 – 22:05) – Serie TV. Il leggendario investigatore di Baker Street si trova a collaborare con una giovane donna che afferma di essere sua figlia.
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Focus: Ai confini della gelosia (21:05 – 22:00) – Documentari. Ricostruzione approfondita del drammatico caso di cronaca nera legato all’omicidio del giovane Travis Alexander.
I film di questa sera in tv martedì 16 giugno 2026
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Prigione 77 (Ventidue, 21:22): Un giovane contabile detenuto in attesa di giudizio si unisce a un gruppo di prigionieri per lottare per i diritti civili nella Spagna degli anni Settanta.
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Ti sposo ma non troppo (Rai Movie, 21:10): Commedia romantica italiana basata su equivoci telematici che uniscono i destini di quattro single insoddisfatti delle proprie vite.
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Contract to kill (Cine34, 21:15): Steven Seagal interpreta un agente segreto d’élite incaricato di investigare su una pericolosa alleanza tra trafficanti messicani e terroristi internazionali.
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Scuola di Polizia 2: Prima missione (Italia 2, 21:10): La bislacca squadra di agenti neodiplomati viene mandata sul campo per contrastare una banda di teppisti che terrorizza il quartiere.
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Kiss the Chef (La7d, 21:10): Commedia leggera ambientata nel mondo dell’alta ristorazione dove le passioni culinarie finiscono per intrecciarsi inevitabilmente con i sentimenti personali.
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Decision to Leave (Cine34, 21:15): Un meticoloso detective si ritrova a indagare sulla misteriosa morte di un uomo e finisce per innamorarsi della principale sospettata.
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Arma letale (Iris, 21:15): Il poliziotto veterano Roger Murtaugh viene affiancato al giovane e imprevedibile Martin Riggs per sgominare una potente banda di trafficanti di droga.
I film su Sky martedì 16 giugno 2026
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Kraven – Il cacciatore (Sky Cinema Uno, 21:15)
L’emozionante e violenta storia d’origine di uno dei cattivi più iconici e spietati del mondo dei fumetti Marvel.
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C’era una volta a New York (Sky Cinema Due, 21:15)
Una giovane immigrata polacca stringe un legame ambiguo con un affascinante illusionista per sopravvivere nella Manhattan del 1921.
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Il principe dimenticato (Sky Cinema Family, 21:00)
Un padre single inventa favole straordinarie per la figlia fino a quando la bambina cresce e lo esclude dalle sue fantasie.
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12 Soldiers (Sky Cinema Action, 21:00)
Una squadra d’élite delle forze speciali americane viene inviata in Afghanistan subito dopo l’undici settembre per una missione segreta.
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Gioco pericoloso (Sky Cinema Suspense, 21:00)
Un fine settimana di relax si trasforma in un incubo mortale quando un gruppo di amici viene coinvolto in un ricatto.
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Mr Cobbler e la bottega magica (Sky Cinema Comedy, 21:00)
Un calzolaio di New York scopre un cimelio di famiglia che gli permette di assumere le sembianze dei suoi clienti.
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La Febbre (Sky Cinema Romance, 21:00)
Un giovane geometra di provincia vede la sua vita stravolta dall’incontro con una ragazza e dalla passione per il ballo.
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Padri e figlie (Sky Cinema Drama, 21:00)
Un famoso scrittore rimasto vedovo lotta contro una grave malattia mentale mentre cerca di crescere la sua bambina di cinque anni.