La Rai ha sciolto le riserve e ha scelto il sostituto di Milo Infante. A Ore 14, dalla prossima stagione, sbarca il giornalista Salvo Sottile, che esordirà il prossimo settembre.

Salvo Sottile Ore 14, una scelta che punta sulla continuità

La Rai, dunque, ha deciso di puntare sul giornalista per cercare di arginare i danni legati all’abbandono di Milo Infante, che poche settimane fa ha rassegnato le proprie dimissioni dalla TV di Stato, dove ricopriva il ruolo di Vicedirettore della Direzione Informazione, per approdare a Mediaset.

Quella della Rai è una scelta che mira a dare continuità. D’altronde, Salvo Sottile ha mostrato, nelle ultime stagioni televisive, una linea editoriale simile a quella di Milo Infante, concentrando il proprio lavoro sui temi di attualità e di cronaca nera, soprattutto sul Delitto di Garlasco, di cui si è spesso occupato a FarWest.

Il conduttore torna all’impegno nel daytime

Per Salvo Sottile, quello con Ore 14 rappresenta un ritorno ad un impegno sul daytime. In Rai dal 2015, il suo primo impegno sul piccolo schermo è stato con una trasmissione quotidiana, ovvero Estate in Diretta. Dal 2020 al 2023, inoltre, ha guidato, sulla seconda rete, la trasmissione I Fatti Vostri. A tre anni di distanza, Sottile torna su Rai 2 con un format che gli permette di entrare nelle case degli spettatori tutti i giorni.

Ore 14 dovrebbe mantenere la medesima struttura di sempre, incentrando i propri appuntamenti sui principali fatti di cronaca, commentati e analizzati con ospiti e opinionisti. Invariata anche la programmazione tv della trasmissione, in onda per circa un’ora e mezza, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 14:05 circa.

Ovviamente, Salvo Sottile sostituirà Milo Infante anche a Ore 14 Sera, spin off di Ore 14 proposto nella fascia della prima serata. Dopo gli ottimi ascolti della passata edizione, il programma è riconfermato anche nella prossima stagione.

Salvo Sottile Ore 14, l’addio a FarWest

L’approdo di Salvo Sottile a Ore 14 crea un vero e proprio effetto a catena sui palinsesti. Il giornalista, infatti, abbandona la conduzione di FarWest, talk show che ha guidato sin dalla prima edizione, che ha debuttato nel 2023.

Il programma di Rai 3 è comunque confermato, ma con una conduzione differente. Al momento non è noto il nome della persona che prenderà il posto di Salvo Sottile. Fra i possibili candidati ci sono Antonino Monteleone, che lo scorso lunedì ha esordito con Filorosso ottenendo ascolti tutt’altro che positivi, e Manuela Moreno, che guiderà la versione estiva di Vita in Diretta.