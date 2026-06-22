Elettra Lamborghini è la nuova giudice di Tale e Quale Show. Questa, almeno, è la notizia data da Cristiano Malgioglio durante l’ospitata a Vita in Diretta del 22 giugno.

Elettra Lamborghini Tale e Quale Show, scelto il successore di Giorgio Panariello

Che la giuria di Tale e Quale Show sarebbe cambiata era noto da diverso tempo. Giorgio Panariello, storico giudice della trasmissione, ha ufficializzato il suo passaggio a Mediaset, dove guiderà un one man show durante le festività natalizie.

Per settimane sono circolate varie ipotesi, sia sul web che sui social, e nell’elenco dei papabili nuovi giudici figurava anche Elettra Lamborghini. La cantante, alla fine, sembra aver avuto la meglio, secondo quanto ha comunicato Cristiano Malgioglio. Il cantautore, ospite nella seconda parte di Vita in Diretta, si è lasciato andare a quella che sembra essere, a tutti gli effetti, una rivelazione sulla prossima edizione del programma di Rai 1.

Elettra Lamborghini Tale e Quale Show, lo sketch nelle registrazioni del TIM Summer Hits

Sul finire della puntata di Vita in Diretta, Cristiano Malgioglio ha preso la parola e ha annunciato: “Ti volevo dire una cosa bella. Mi trasferirò a Lisbona e a settembre tornerò a Tale e Quale Show con Carlo Conti. So che ci sarà anche…”. A questo punto è intervenuto Alberto Matano, che ha provato a evitare lo spoiler, suggerendo al suo ospite di rimandare la rivelazione. L’invito, però, non è stato colto e Malgioglio ha continuato: “Ma io lo dico, so che c’è anche la Lamborghini“. Matano, a questo punto, ha commentato con un “Ne vedremo delle belle”, con Malgioglio che ha confermato: “Senz’altro“.

Già nelle scorse ore, Cristiano Malgioglio si era lasciato andare a una rivelazione di questo tipo. Ospite del TIM Summer Hits, il cantautore si è rivolto al conduttore Carlo Conti e gli ha domandato: “Ma vorrei sapere una cosa. Perché hai messo Lamborghini vicino a me come giudice?”. Una provocazione a cui Conti ha reagito senza sbilanciarsi: “Chi l’ha detto? Può darsi che non sia proprio così“.

L’ennesimo impegno televisivo per l’artista

In attesa della conferma (o smentita) della Rai, per Elettra Lamborghini si prospetta l’ennesimo impegno televisivo della prossima stagione. L’artista, infatti, è già certa di condurre la kermesse musicale La Notte dei Serpenti, oltre che la nuova edizione di Boss in incognito su Rai 2. Un format, questo, che la TV di Stato ha deciso di replicare a partire dal 15 giugno scorso, ottenendo nel primo appuntamento un ottimo 8% di share.