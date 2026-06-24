Dopo oltre vent’anni Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto. La conduttrice sarebbe pronta a chiudere un capitolo centrale della sua carriera televisiva. La giornalista, volto simbolo del programma di Rai 3 dal 2004, non dovrebbe guidare la trasmissione nella prossima stagione.

A confermare il cambiamento in arrivo è stata la Rai, attraverso una nota che apre ufficialmente alla possibilità di nuovi progetti per Sciarelli e, parallelamente, alla ricerca di chi potrà raccogliere la sua eredità nello storico appuntamento dedicato alle persone scomparse e ai grandi casi di cronaca.

La nota Rai sul futuro di Federica Sciarelli

L’azienda ha spiegato che, in vista della scadenza del contratto che lega Federica Sciarelli alla tv pubblica, sono in corso valutazioni sul futuro professionale della giornalista e su possibili progetti che potrebbero vederla ancora protagonista nelle prossime stagioni.

Allo stesso tempo, la Rai sta ragionando anche sul futuro di Chi l’ha visto?, programma di cui Federica Sciarelli è diventata negli anni il volto più riconoscibile. Per il momento non è stato annunciato alcun nome ufficiale per la successione.

Federica Sciarelli conduce Chi l’ha visto? dal 2004

Federica Sciarelli arrivò alla conduzione di Chi l’ha visto? nel 2004, raccogliendo il testimone da Daniela Poggi. Da quel momento è diventata la conduttrice più longeva nella storia del programma, in onda su Rai 3 dal 30 aprile 1989.

Nel corso degli anni la giornalista ha contribuito a rendere ancora più forte l’identità della trasmissione, alternando gli appelli per le persone scomparse agli approfondimenti sui casi di cronaca nera, sulle inchieste irrisolte e sui latitanti.

Il coinvolgimento diretto del pubblico, con telefonate, segnalazioni e testimonianze, è rimasto uno degli elementi più importanti del format. Una formula che ha reso Chi l’ha visto? un punto di riferimento del servizio pubblico.

I casi più importanti raccontati in trasmissione

Durante la gestione Sciarelli, Chi l’ha visto? ha seguito alcuni dei casi più discussi della cronaca italiana. Tra questi ci sono gli approfondimenti sul delitto di Avetrana, le indagini legate al massacro del Circeo e numerose storie di persone scomparse.

La diretta del 6 ottobre 2010, durante la quale arrivò la notizia del ritrovamento del corpo di Sarah Scazzi, resta uno dei momenti più drammatici e discussi nella storia recente della televisione italiana.

Non sono mancate polemiche e critiche, ma la giornalista è riuscita a mantenere nel tempo un rapporto molto forte con il pubblico, diventando una figura centrale della prima serata di Rai 3.

Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto? Inizia il toto conduttori

La Rai non ha ancora comunicato il nome del nuovo conduttore o della nuova conduttrice. Nelle ultime ore, però, sono circolate alcune indiscrezioni su possibili eredi della giornalista.

Tra i nomi più citati figurano quelli di Eleonora Daniele e Massimo Giletti, entrambi volti molto conosciuti dal pubblico Rai. Al momento, tuttavia, non risultano conferme ufficiali.

La decisione potrebbe arrivare entro la presentazione dei nuovi palinsesti Rai, prevista nei primi giorni di luglio. L’attesa è alta, perché chi prenderà il posto di Federica Sciarelli avrà il compito di raccogliere un’eredità televisiva particolarmente importante.

Che cosa farà Federica Sciarelli dopo Chi l’ha visto?

Federica Sciarelli non ha ancora rivelato quali saranno i suoi prossimi impegni. La nota Rai lascia però intendere che la giornalista potrebbe restare protagonista dell’offerta del servizio pubblico con nuovi progetti.

Negli anni Sciarelli aveva parlato più volte della fatica emotiva legata alla conduzione di un programma dedicato quotidianamente a storie dolorose, casi irrisolti e vicende familiari complesse. Dopo 22 anni, il possibile addio a Chi l’ha visto? segna quindi la fine di un’epoca per Rai 3 e per il pubblico della trasmissione.