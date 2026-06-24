Questa sera su Iris va in onda Big Gold Brick, film del 2022 scritto e diretto da Brian Petsos. È una commedia nera surreale che mescola satira, momenti grotteschi, fantasia e una storia apparentemente semplice destinata a diventare sempre più imprevedibile.

Il protagonista è Samuel Liston, uno scrittore in difficoltà che viene investito dall’enigmatico e ricchissimo Floyd Deveraux. Per rimediare all’incidente, Floyd gli fa una proposta insolita: ospitarlo nella propria abitazione durante la convalescenza e affidargli la scrittura della sua biografia.

Regia, produzione e protagonisti del film Big Gold Brick

Big Gold Brick segna l’esordio alla regia di Brian Petsos, che firma anche la sceneggiatura. Il film costruisce una storia volutamente eccentrica, attraversata da situazioni improbabili, personaggi ambigui e continui cambi di tono.

Il giovane protagonista è Samuel Liston, interpretato da Emory Cohen. Samuel sogna di diventare uno scrittore affermato, ma vive una fase confusa della sua vita. Dopo essere stato investito dall’auto di Floyd, accetta di trasferirsi nella casa dell’uomo per lavorare alla sua autobiografia.

Andy Garcia interpreta Floyd Deveraux, padre di famiglia affascinante, ricco e misterioso. Floyd sembra voler aiutare Samuel, ma il suo comportamento nasconde zone d’ombra e una visione della realtà sempre più difficile da decifrare.

Nella villa dei Deveraux, Samuel conosce anche Jacqueline, seconda moglie di Floyd interpretata da Megan Fox, e Lily, la figlia dell’uomo interpretata da Lucy Hale. L’incontro con questa famiglia trasforma il progetto letterario in un’esperienza caotica, tra tensioni domestiche, segreti e strane apparizioni.

Dove è stato girato?

Big Gold Brick è stato girato principalmente a Toronto, nella provincia dell’Ontario, in Canada.

Le location canadesi sono state utilizzate per ricreare l’ambientazione statunitense della storia. Case eleganti, strade urbane, ospedali e interni dall’atmosfera quasi irreale accompagnano il percorso di Samuel e contribuiscono al tono sospeso del film.

La dimora di Floyd Deveraux è uno dei luoghi più importanti della vicenda. È qui che Samuel viene accolto dopo l’incidente e dove, poco alla volta, scopre quanto sia difficile distinguere la realtà dalle storie raccontate dal suo nuovo datore di lavoro.

Trama del film Big Gold Brick

La trama di Big Gold Brick segue Samuel Liston, un aspirante scrittore che attraversa un momento personale complicato. Una sera, mentre vaga da solo per strada, viene investito dall’auto di Floyd Deveraux.

Floyd si sente responsabile dell’accaduto e decide di aiutare Samuel durante la sua convalescenza. Quando scopre che il ragazzo sogna di fare lo scrittore, gli propone un accordo: vivere nella sua casa e scrivere la sua biografia.

Samuel accetta, vedendo quell’incarico come un’occasione irripetibile. Ben presto, però, si rende conto che Floyd non è l’uomo che sembra. Le informazioni sulla sua vita sono confuse, i racconti cambiano continuamente e la famiglia Deveraux appare segnata da rapporti difficili, rancori e comportamenti imprevedibili.

Nella casa vivono anche Jacqueline, avvocata e seconda moglie di Floyd, e i figli dell’uomo, Lily ed Edward. Samuel si avvicina a Lily, ma il rapporto tra i due viene ostacolato dalle tensioni che dominano la famiglia.

Mentre prova a raccogliere materiale per il libro, Samuel si ritrova coinvolto in episodi sempre più assurdi. La sua esperienza con Floyd attraversa momenti da commedia, scontri familiari, scene quasi fantastiche e situazioni in cui la logica sembra smettere di funzionare.

Spoiler finale

Nel finale di Big Gold Brick, il confine tra ciò che Samuel ha realmente vissuto e ciò che potrebbe aver immaginato resta volutamente poco chiaro.

Dopo aver attraversato una lunga sequenza di eventi surreali, incidenti, scontri e rivelazioni, Samuel riesce a trasformare la sua esperienza con Floyd in un libro. La storia che racconta diventa infatti il materiale per la sua affermazione come scrittore.

Il film suggerisce però che la biografia di Floyd non possa essere considerata una ricostruzione oggettiva. Floyd resta un personaggio sfuggente, capace di reinventare la propria storia e di condizionare chi gli sta accanto.

La conclusione conserva quindi il tono ambiguo dell’intero film. Samuel sembra finalmente aver trovato una voce personale attraverso la scrittura, ma il pubblico resta con un dubbio: quanto di ciò che è stato raccontato è davvero accaduto e quanto, invece, è frutto della sua mente, del trauma seguito all’incidente o della fantasia letteraria?

Cast completo del film Big Gold Brick

Il cast di Big Gold Brick è guidato da Andy Garcia ed Emory Cohen, affiancati da numerosi interpreti che danno vita all’eccentrico mondo della famiglia Deveraux.