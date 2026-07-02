Novità in vista nei palinsesti Discovery. A partire dalla prossima stagione, infatti, Il Tavolo di Che tempo che fa diventerà un programma a sé stante, in onda il mercoledì in prima serata.

Che tempo che fa Il Tavolo, sul NOVE il mercoledì in prima serata

Con l’addio di Amadeus alla rete, Discovery ha scelto di puntare ancora di più su Fabio Fazio. Il conduttore, così, dal prossimo autunno andrà in onda, ogni settimana, in ben due prime serate.

Il primo appuntamento è quello della domenica con Che tempo che fa. Il secondo, invece, è la novità de Il Tavolo di Che tempo che fa, visibile il mercoledì. La rubrica, che da tempo occupava la seconda serata nelle puntate di Che tempo che fa, diventerà, di fatto, un format a sé stante.

Cosa ha detto il conduttore

Nel comunicato diffuso da Discovery sono presenti le dichiarazioni di Fabio Fazio, che non ha nascosto la propria soddisfazione: “Eh si… dalla prossima stagione doppio appuntamento! È un esperimento interessante e gratificante per tutti noi. Ci fa molto piacere invitare al nostro tavolo un nuovo pubblico il mercoledì in prima serata. Insomma, è tempo di esami e siamo stati promossi. Ringrazio il Nove e tutto il gruppo per questa opportunità“.

Nella medesima nota è presente anche il pensiero di Alessandro Araimo, Amministratore Delegato Warner Bros. Discovery Sud Europa: “Siamo particolarmente orgogliosi che dalla prossima stagione televisiva avremo sul Nove due prime serate condotte da Fabio Fazio, un talento con il quale abbiamo avviato un percorso editoriale ambizioso e con il quale condividiamo visione strategica, valori e significato di intrattenimento televisivo. Il debutto in prima serata de Il Tavolo di Che Tempo Che Fa – un appuntamento che negli anni ha saputo conquistare il pubblico grazie a una formula unica capace di unire attualità, ironia e spontaneità – rappresenta il naturale riconoscimento del valore editoriale del programma e nasce dalla convinzione che i format di qualità meritino spazi sempre più rilevanti all’interno della nostra offerta“.

Che tempo che fa Il Tavolo, cosa aspettarsi dal nuovo programma

Al momento non sono noti altri dettagli e, dunque, non è dato sapere se vi saranno delle modifiche al meccanismo che contraddistingue Il Tavolo. Da sempre, nella rubrica Fabio Fazio accoglie una serie di ospiti fissi e altri che variano nelle puntate. Tutti insieme, i protagonisti dialogano dei propri progetti e di temi di attualità, in un clima di leggerezza.

L’auspicio è che tale stile venga mantenuto, anche se è molto probabile che vi saranno delle novità. D’altronde, il nuovo programma dovrà coprire un’intera prima serata ed è lecito immaginare che allo spazio talk si aggiungeranno altri momenti più orientati sull’intrattenimento, ad esempio con ospiti musicali.

Inoltre, la messa in onda in prima serata de Il Tavolo cambierà anche la struttura delle puntate di Che tempo che fa. Il format della domenica, infatti, dovrà rivedere completamente la propria scaletta, che da anni prevedeva l’attualità nella prima parte, l’intrattenimento nella seconda e Il Tavolo nella terza. Quest’ultimo segmento, tuttavia, dalla prossima edizione dovrebbe scomparire dalla versione domenicale.