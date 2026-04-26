Giornata come sempre ricca di ospiti in tv quella di domenica 26 aprile. Da Che tempo che fa a Domenica In, passando per Verissimo: di seguito vi sveliamo i protagonisti di alcuni dei principali show della giornata.

Domenica 26 aprile ospiti tv, chi c’è a Che tempo che fa

Iniziando da Che tempo che fa, nella puntata al via alle 19:30 sul NOVE con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, è ospite Carlo Conti. Da tempo volto dell’intrattenimento Rai, è reduce dall’esperienza da conduttore del Festival di Sanremo. Per la prima volta nello studio è accolta Silvia Salis, sindaca di Genova, mentre è atteso il ritorno di Roberto Saviano, in occasione dei 20 anni di Gomorra. Carlo Rovelli presenta La cattiva coscienza dei fisici. Confermato lo spazio destinato alla salute con Roberto Burioni, mentre la pagina di attualità ha come protagonisti i giornalisti Michele Serra, Massimo Giannini, Annalisa Cuzzocrea e Cecilia Sala.

La seconda parte è occupata da Il Tavolo. Al cast fisso composto da Mara Maionchi, La Signora Coriandoli, Nino Frassica, Ubaldo Pantani e Francesco Paolantoni si uniscono Arianna Fontana, Diego Abatantuono, Giovanni Esposito, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Jo Squillo e Brenda Lodigiani. Infine, Delia, Levante e Serena Brancale cantano Al mio paese.

Il pomeriggio di Rai 1

Su Rai 1, dalle 14:00, torna Domenica In con Mara Venier. La musica è grande protagonista, in primis con Sal Da Vinci, presto in gara all’Eurovision Song Contest in rappresentanza dell’Italia con Per sempre sì. In studio i Pooh, che festeggiano i 60 anni di carriera, e Patty Pravo, che ha pubblicato il nuovo album denominato Opera. Per lo spazio di attualità, Venier e Tommaso Cerno commentano i principali fatti di attualità con Giovanna Botteri e Candida Morvillo. Infine, Teo Mammucari guida il gioco La Cassaforte di Domenica In, mentre Enzo Miccio cura uno spazio dedicato a Marcello Mastroianni.

A seguire, dalle 17:20 su Rai 1, parte Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini. Ospite dello show è il conduttore e autore Giancarlo Magalli, oltre a Tosca, che ha da poco pubblicato l’album di inediti Feminae. Infine, Massimo Ghini parla del ruolo da protagonista interpretato nel film Nel tepore del ballo con Pupi Avati.

Domenica 26 aprile ospiti tv, chi c’è a Verissimo

Spostando l’attenzione a Canale 5, il 26 aprile dalle 16:00 torna Verissimo con Silvia Toffanin. In studio Michelle Hunziker e Alvin, conduttori del Battiti Live Spring, al via il 29 aprile. Lino Banfi presenta il libro 90 non mi fai paura e l’attore Marco Bocci lancia la fiction Alex Bravo Poliziotto a modo suo. Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, è intervistata insieme al figlio Francesco. Infine, il coraggio e il dolore di Giovanna e Andrea, genitori di Chiara Costanzo, fra le vittime della strage di Crans Montana.