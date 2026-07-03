Venerdì 3 luglio è prevista la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti 2026-2027 della Rai che seguiremo in diretta. L’inizio è fissato per le ore 12:00 e l’intera manifestazione si svolge al Teatro delle Muse di Ancona.

Nell’incontro partecipano i principali Direttori della Rai, pronti a svelare i titoli di tutti i programmi che vedremo sul piccolo schermo a partire dal prossimo anno. Stando alle indiscrezioni emerse, la programmazione tv da settembre si prospetta ricca di novità, come lo spostamento di Tale e Quale Show al mercoledì e l’arrivo di Salvo Sottile a Ore 14 e Ore 14 Sera.

Lecito immaginare che durante la presentazione in diretta dei palinsesti Rai si possano sciogliere alcuni dei dubbi più importanti legati alla stagione 2026-2027. Fra gli annunci più attesi ci sono quelli del nuovo giudice di Ballando con le stelle e dell’erede di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto.

Rai presentazione palinsesti 2026-2027 diretta, inizia l’incontro

Inizia la conferenza stampa. Sul palco, a fare gli onori di casa, c’è Incoronata Boccia dell’Ufficio Stampa Rai. Si parte con un filmato di promozione della Regione Marche, che sta ospitando l’incontro. Poi prende la parola il Presidente della Regione Francesco Acquaroli: “Benvenuti nelle Marche. La Rai è parte del nostro patrimonio e voi tutti rappresentate parte della nostra vita”. Il governatore parla di alcune delle bellezze del territorio, fra cui l’enogastronomia.

A seguire interviene Daniele Silvetti, sindaco di Ancona: “L’informazione svolge un ruolo essenziale nella formazione delle comunità e il servizio pubblico favorisce partecipazione e contrasta la disinformazione. Raccontare il territorio significa raccontare l’Italia reale. Ringrazio tutti, la città di Ancona vi dà il benvenuto“.

La nuova offerta

La conferenza stampa prosegue. Un filmato svela le principali novità dei palinsesti 2026-2027 della Rai. Nel prime time confermati tutti i format principali della passata stagione, dai vari The Voice a Ballando con le stelle, passando per Tale e Quale Show, Belve, Boss in incognito, Suzuki Jukebox e i Music Awards. Fra le novità c’è il ritorno di Una Nessuna Centomila e Meravigliosamente, due serate-evente guidate da Sal Da Vinci.

Nell’informazione, invece, le novità principali sono Patù e L’Elefante. Il primo è guidato da Roberto Inciocchi in prima serata su Rai 2, il secondo è il nuovo access prime time del sabato di Rai 3 con Peter Gomez. Capitolo nuovi conduttori: Annalisa Bruchi approda ad Agorà, ad Antonino Monteleone va FarWest.

Nella cultura spicca l’arrivo di Eleonora Daniele in prima serata su Rai 3 con la novità Le cose che non sai, mentre Alberto Angela guiderà due speciali in prima serata su Rai 1: il primo dedicato al Colosseo il 27 settembre, il secondo il 4 ottobre e incentrato su San Francesco. Sempre al Santo è dedicata una serata-evento su Rai 1 firmata da Roberto Benigni. Confermato in blocco il daytime: la novità è Ultima Chiamata con Vittorio Brumotti, mentre a Domenica In torna Mara Venier con Tommaso Cerno ed Ezio Miccio.

Molto ricca la proposta fiction: previste le nuove stagioni di Doc-Nelle tue mani, I casi di Teresa Battaglia e Libera. Fra le novità, invece, sono molto attese Tutto l’amore che resta con Raoul Bova e 177 giorni Il rapimento di Farouk, con Marco Bocci e dedicata al sequestro del piccolo Farouk Kassam, avvenuto in Costa Smeralda nel ’92. Tra le esclusive di Rai Play c’è il ritorno de Il Collegio, ambientato nel 2006.

Rai presentazione palinsesti 2026-2027 diretta, due nuovi canali

Nella presentazione dei palinsesti Rai 2026-2027 è annunciato l’arrivo di due nuove reti. La prima è Italiana, dedicata ai programmi del racconto del territorio. Il secondo è Va, che invece è completamente pensato per il pubblico giovane

Prende la parola, ora, l’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi: “La nostra è un’offerta unica in Europa per qualità e quantità, il servizio pubblico dev’essere capace di restituire le molteplici identità del nostro paese. Noi immaginiamo la Rai come un ecosistema che opera in un contesto profondamente cambiato. Le persone hanno iniziato a consumare i contenuti in un modo profondamente differente, facendo crescere le modalità di consumo digitale. La Rai, in questo scenario, deve continuare a essere competitiva e rilevante. L’Italia è stata incaricata di ospitare i Latin Grammy e la Rai sarà il broadcaster ufficiale. Rai e Grammy metteranno insieme star nazionali e internazionali“.