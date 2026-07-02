Cosa vedere stasera in TV, venerdì 3 luglio 2026? La prima serata propone una scelta ampia tra cinema italiano e internazionale, quiz musicali, fiction, approfondimento e crime. Su Rai 1 arriva Scusate se esisto! con Paola Cortellesi e Raoul Bova, mentre Canale 5 propone la fiction turca L’erede. Su Italia 1 chiude il ciclo di Sarabanda Celebrity con Enrico Papi.

Tra gli altri appuntamenti spiccano Quarto Grado su Rete 4, Il mio giardino persiano su Rai 3, I delitti del BarLume su TV8 e il ritorno de I migliori Fratelli di Crozza sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Scusate se esisto! . Paola Cortellesi e Raoul Bova nella commedia diretta da Riccardo Milani.

– . Paola Cortellesi e Raoul Bova nella commedia diretta da Riccardo Milani. Canale 5, ore 21:20 – L’erede . Nuovo appuntamento con la fiction turca ambientata tra Istanbul e Urfa.

– . Nuovo appuntamento con la fiction turca ambientata tra Istanbul e Urfa. Italia 1, ore 21:30 – Sarabanda Celebrity . Enrico Papi guida una nuova sfida musicale tra volti noti.

– . Enrico Papi guida una nuova sfida musicale tra volti noti. Rete 4, ore 21:33 – Quarto Grado . Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano sui principali casi di cronaca.

– . Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano sui principali casi di cronaca. Rai 3, ore 21:15 – Il mio giardino persiano. Film drammatico ambientato a Teheran.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Scusate se esisto! – Film commedia con Paola Cortellesi e Raoul Bova.

– – Film commedia con Paola Cortellesi e Raoul Bova. Rai 2, ore 21:20 – Noi – Doppio episodio della serie con Lino Guanciale e Aurora Ruffino.

– – Doppio episodio della serie con Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Rai 3, ore 21:15 – Il mio giardino persiano – Film drammatico diretto da Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha.

– – Film drammatico diretto da Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha. Rai 4, ore 21:20 – Influencer – L’isola delle illusioni – Thriller ambientato in Thailandia.

– – Thriller ambientato in Thailandia. Rai Movie, ore 21:10 – Sfida senza regole – Film thriller con Al Pacino e Robert De Niro.

– – Film thriller con Al Pacino e Robert De Niro. Rai Premium, ore 21:20 – Imma Tataranni – Sostituto procuratore – Serie TV con Vanessa Scalera.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:33 – Quarto Grado – Approfondimento di cronaca nera e attualità.

– – Approfondimento di cronaca nera e attualità. Canale 5, ore 21:20 – L’erede – Fiction turca, nuovo episodio.

– – Fiction turca, nuovo episodio. Italia 1, ore 21:30 – Sarabanda Celebrity – Quiz musicale con Enrico Papi.

– – Quiz musicale con Enrico Papi. 20, ore 21:10 – Transformers – Film d’azione e fantascienza diretto da Michael Bay.

– – Film d’azione e fantascienza diretto da Michael Bay. Iris, ore 21:15 – Argo – Film diretto e interpretato da Ben Affleck.

– – Film diretto e interpretato da Ben Affleck. Twentyseven, ore 21:10 – La mia Africa – Film romantico con Meryl Streep e Robert Redford.

– – Film romantico con Meryl Streep e Robert Redford. Italia 2, ore 21:00 – Quella casa nel bosco – Horror con Chris Hemsworth.

– – Horror con Chris Hemsworth. Cine34, ore 21:25 – Matrimonio a Parigi – Commedia italiana con Massimo Boldi.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7, ore 21:15 – Le fate ignoranti – Il film di Ferzan Özpetek con Margherita Buy e Stefano Accorsi.

– – Il film di Ferzan Özpetek con Margherita Buy e Stefano Accorsi. TV8, ore 21:40 – I delitti del BarLume: La girata – Nuova indagine per Massimo Viviani e gli amici del BarLume.

– – Nuova indagine per Massimo Viviani e gli amici del BarLume. Nove, ore 21:30 – I migliori Fratelli di Crozza – Il meglio degli sketch e delle imitazioni di Maurizio Crozza.

– – Il meglio degli sketch e delle imitazioni di Maurizio Crozza. Cielo, ore 21:20 – How To Have Sex – Film drammatico sulla vacanza di tre adolescenti britanniche.

– – Film drammatico sulla vacanza di tre adolescenti britanniche. La7 Cinema, ore 21:15 – Vite sospese – Film drammatico.

I film di stasera in TV venerdì 3 luglio 2026

Scusate se esisto! – Rai 1, ore 21:30. Serena, brillante architetta rientrata in Italia dopo anni all’estero, fatica a trovare spazio nel mondo del lavoro e decide di non arrendersi.

– Rai 1, ore 21:30. Serena, brillante architetta rientrata in Italia dopo anni all’estero, fatica a trovare spazio nel mondo del lavoro e decide di non arrendersi. Il mio giardino persiano – Rai 3, ore 21:15. Una donna sola ritrova il desiderio di vivere dopo un incontro inatteso.

– Rai 3, ore 21:15. Una donna sola ritrova il desiderio di vivere dopo un incontro inatteso. Le fate ignoranti – La7, ore 21:15. Dopo la morte del marito, Antonia scopre una relazione segreta che cambia per sempre il suo modo di guardare alla loro vita.

– La7, ore 21:15. Dopo la morte del marito, Antonia scopre una relazione segreta che cambia per sempre il suo modo di guardare alla loro vita. Argo – Iris, ore 21:15. La CIA costruisce una falsa produzione cinematografica per salvare alcuni diplomatici americani a Teheran.

– Iris, ore 21:15. La CIA costruisce una falsa produzione cinematografica per salvare alcuni diplomatici americani a Teheran. Transformers – 20, ore 21:10. Umani e Autobot si uniscono contro i Decepticon per il destino della Terra.

– 20, ore 21:10. Umani e Autobot si uniscono contro i Decepticon per il destino della Terra. Sfida senza regole – Rai Movie, ore 21:10. Due detective di New York indagano su una serie di omicidi che sembrano legati al loro stesso dipartimento.

– Rai Movie, ore 21:10. Due detective di New York indagano su una serie di omicidi che sembrano legati al loro stesso dipartimento. La mia Africa – Twentyseven, ore 21:10. La storia di Karen Blixen, una donna danese che si trasferisce in Kenya all’inizio del Novecento.

I film su Sky Cinema venerdì 3 luglio 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Un uragano all’improvviso . Film drammatico e sentimentale.

– . Film drammatico e sentimentale. Sky Cinema Due, ore 21:15 – Qualcosa di inaspettato . Commedia romantica.

– . Commedia romantica. Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Rocky Balboa . Sylvester Stallone torna nel ruolo del pugile più celebre del cinema.

– . Sylvester Stallone torna nel ruolo del pugile più celebre del cinema. Sky Cinema Family, ore 21:00 – Leo da Vinci – Missione Monna Lisa . Film d’animazione per tutta la famiglia.

– . Film d’animazione per tutta la famiglia. Sky Cinema Action, ore 21:00 – Antigang – Nell’ombra del crimine . Action con Jean Reno.

– . Action con Jean Reno. Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – The Watchers – Loro ti guardano . Horror e thriller ambientato in una foresta isolata.

– . Horror e thriller ambientato in una foresta isolata. Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Le relazioni pericolose . Film sentimentale.

– . Film sentimentale. Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Il colibrì. Film tratto dal romanzo di Sandro Veronesi.

Stasera in TV, venerdì 3 luglio: la scelta migliore

Per chi cerca una commedia italiana, la proposta principale è Scusate se esisto! su Rai 1. Gli appassionati di fiction possono seguire L’erede su Canale 5, mentre Italia 1 propone una serata più leggera con Sarabanda Celebrity.

Su Rete 4 spazio alla cronaca con Quarto Grado, mentre Rai 3 e La7 puntano sul cinema d’autore con Il mio giardino persiano e Le fate ignoranti.