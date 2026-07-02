Stasera in tv venerdì 3 luglio 2026
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Stasera in TV venerdì 3 luglio 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
3 Luglio 2026 4 Minuti di lettura
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Cosa vedere stasera in TV, venerdì 3 luglio 2026? La prima serata propone una scelta ampia tra cinema italiano e internazionale, quiz musicali, fiction, approfondimento e crime. Su Rai 1 arriva Scusate se esisto! con Paola Cortellesi e Raoul Bova, mentre Canale 5 propone la fiction turca L’erede. Su Italia 1 chiude il ciclo di Sarabanda Celebrity con Enrico Papi.

Tra gli altri appuntamenti spiccano Quarto Grado su Rete 4, Il mio giardino persiano su Rai 3, I delitti del BarLume su TV8 e il ritorno de I migliori Fratelli di Crozza sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

  • Rai 1, ore 21:30Scusate se esisto!. Paola Cortellesi e Raoul Bova nella commedia diretta da Riccardo Milani.
  • Canale 5, ore 21:20L’erede. Nuovo appuntamento con la fiction turca ambientata tra Istanbul e Urfa.
  • Italia 1, ore 21:30Sarabanda Celebrity. Enrico Papi guida una nuova sfida musicale tra volti noti.
  • Rete 4, ore 21:33Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano sui principali casi di cronaca.
  • Rai 3, ore 21:15Il mio giardino persiano. Film drammatico ambientato a Teheran.

Programmi Rai in prima serata

  • Rai 1, ore 21:30Scusate se esisto! – Film commedia con Paola Cortellesi e Raoul Bova.
  • Rai 2, ore 21:20Noi – Doppio episodio della serie con Lino Guanciale e Aurora Ruffino.
  • Rai 3, ore 21:15Il mio giardino persiano – Film drammatico diretto da Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha.
  • Rai 4, ore 21:20Influencer – L’isola delle illusioni – Thriller ambientato in Thailandia.
  • Rai Movie, ore 21:10Sfida senza regole – Film thriller con Al Pacino e Robert De Niro.
  • Rai Premium, ore 21:20Imma Tataranni – Sostituto procuratore – Serie TV con Vanessa Scalera.

Programmi Mediaset in prima serata

  • Rete 4, ore 21:33Quarto Grado – Approfondimento di cronaca nera e attualità.
  • Canale 5, ore 21:20L’erede – Fiction turca, nuovo episodio.
  • Italia 1, ore 21:30Sarabanda Celebrity – Quiz musicale con Enrico Papi.
  • 20, ore 21:10Transformers – Film d’azione e fantascienza diretto da Michael Bay.
  • Iris, ore 21:15Argo – Film diretto e interpretato da Ben Affleck.
  • Twentyseven, ore 21:10La mia Africa – Film romantico con Meryl Streep e Robert Redford.
  • Italia 2, ore 21:00Quella casa nel bosco – Horror con Chris Hemsworth.
  • Cine34, ore 21:25Matrimonio a Parigi – Commedia italiana con Massimo Boldi.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

  • La7, ore 21:15Le fate ignoranti – Il film di Ferzan Özpetek con Margherita Buy e Stefano Accorsi.
  • TV8, ore 21:40I delitti del BarLume: La girata – Nuova indagine per Massimo Viviani e gli amici del BarLume.
  • Nove, ore 21:30I migliori Fratelli di Crozza – Il meglio degli sketch e delle imitazioni di Maurizio Crozza.
  • Cielo, ore 21:20How To Have Sex – Film drammatico sulla vacanza di tre adolescenti britanniche.
  • La7 Cinema, ore 21:15Vite sospese – Film drammatico.

I film di stasera in TV venerdì 3 luglio 2026

  • Scusate se esisto! – Rai 1, ore 21:30. Serena, brillante architetta rientrata in Italia dopo anni all’estero, fatica a trovare spazio nel mondo del lavoro e decide di non arrendersi.
  • Il mio giardino persiano – Rai 3, ore 21:15. Una donna sola ritrova il desiderio di vivere dopo un incontro inatteso.
  • Le fate ignoranti – La7, ore 21:15. Dopo la morte del marito, Antonia scopre una relazione segreta che cambia per sempre il suo modo di guardare alla loro vita.
  • Argo – Iris, ore 21:15. La CIA costruisce una falsa produzione cinematografica per salvare alcuni diplomatici americani a Teheran.
  • Transformers – 20, ore 21:10. Umani e Autobot si uniscono contro i Decepticon per il destino della Terra.
  • Sfida senza regole – Rai Movie, ore 21:10. Due detective di New York indagano su una serie di omicidi che sembrano legati al loro stesso dipartimento.
  • La mia Africa – Twentyseven, ore 21:10. La storia di Karen Blixen, una donna danese che si trasferisce in Kenya all’inizio del Novecento.

I film su Sky Cinema venerdì 3 luglio 2026

  • Sky Cinema Uno, ore 21:15Un uragano all’improvviso. Film drammatico e sentimentale.
  • Sky Cinema Due, ore 21:15Qualcosa di inaspettato. Commedia romantica.
  • Sky Cinema Collection, ore 21:15Rocky Balboa. Sylvester Stallone torna nel ruolo del pugile più celebre del cinema.
  • Sky Cinema Family, ore 21:00Leo da Vinci – Missione Monna Lisa. Film d’animazione per tutta la famiglia.
  • Sky Cinema Action, ore 21:00Antigang – Nell’ombra del crimine. Action con Jean Reno.
  • Sky Cinema Suspense, ore 21:00The Watchers – Loro ti guardano. Horror e thriller ambientato in una foresta isolata.
  • Sky Cinema Romance, ore 21:00Le relazioni pericolose. Film sentimentale.
  • Sky Cinema Drama, ore 21:00Il colibrì. Film tratto dal romanzo di Sandro Veronesi.

Stasera in TV, venerdì 3 luglio: la scelta migliore

Per chi cerca una commedia italiana, la proposta principale è Scusate se esisto! su Rai 1. Gli appassionati di fiction possono seguire L’erede su Canale 5, mentre Italia 1 propone una serata più leggera con Sarabanda Celebrity.

Su Rete 4 spazio alla cronaca con Quarto Grado, mentre Rai 3 e La7 puntano sul cinema d’autore con Il mio giardino persiano e Le fate ignoranti.

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Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

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