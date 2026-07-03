La serie turca L’Erede torna in prima serata su Canale 5 con una nuova puntata ricca di colpi di scena. Le vicende della potente famiglia Yelduran si complicano ulteriormente tra rapimenti, ricatti, segreti e nuove alleanze, mentre la lotta per il potere continua a mettere tutti i protagonisti gli uni contro gli altri.

L’episodio del 3 luglio 2026 segna un momento decisivo per diversi personaggi, con Yildiz pronta a stringere un pericoloso accordo con Akif, mentre Melek continua a essere al centro di una guerra familiare che sembra non avere fine.

La trama della puntata del 3 luglio de L’Erede

La tensione cresce fin dalle prime scene quando Hilmi e Nergis vengono rapiti e rinchiusi in un capannone. Hilmi è costretto ad ascoltare una registrazione nella quale minaccia di sterminare un’intera famiglia e gli vengono mostrate alcune fotografie compromettenti che documentano una delle sue relazioni extraconiugali.

Nel frattempo Sultan ferma Yildiz mentre sta uscendo dalla villa e le chiede se Serhat abbia trascorso la notte nella sua stanza. La ragazza nega tutto, ma ottiene il permesso di andare a trovare Hatçik in ospedale accompagnata da Qadi.

Anche Melek continua a vivere giorni difficili. Raggiunta dal candidato parlamentare Dalyan, deve affrontare nuove tensioni all’interno della villa, mentre Sevde la incoraggia a non lasciarsi intimidire da Yildiz e a comportarsi come la vera padrona di casa. Pur essendo tentata di rivelarle la propria identità, decide ancora una volta di mantenere il segreto.

Yildiz stringe un patto con Akif

La situazione prende una piega ancora più delicata quando Yildiz rivela ad Akif di conoscere il tentativo dell’uomo di uccidere Hatçik.

La ragazza promette di non raccontare nulla a Serhat, ma pone una condizione ben precisa: Akif dovrà aiutarla a far allontanare definitivamente Melek dalla villa degli Yelduran. Si tratta di un accordo destinato a cambiare gli equilibri della famiglia.

Intanto Halim affronta Dalyan, convinto che sia il mandante del tentato omicidio di Melek. L’imprenditore, però, respinge ogni accusa, lasciando aperti nuovi interrogativi sul vero responsabile dell’attentato.

Il cast della puntata del 3 luglio de L’Erede

Nel cast della serie troviamo:

İlhan Şen – Serhat Yelduran

– Serhat Yelduran Aybüke Pusat – Melek Özdel

– Melek Özdel Biran Damla Yılmaz – Yildiz Kordağli

– Yildiz Kordağli Onur Bilge – Akif

Dove è girata L’Erede

La serie è stata girata principalmente in Mardin, nel sud-est della Turchia, città famosa per la sua architettura in pietra e i panorami che dominano la pianura mesopotamica.

Molte scene sono ambientate anche nelle ville storiche e nei villaggi della regione, location che contribuiscono a creare l’atmosfera intensa e drammatica della serie, tra tradizioni familiari, faide e giochi di potere.

Finale della puntata (spoiler)

Nel finale Yildiz porta avanti il suo piano per liberarsi di Melek, mentre Akif sfrutta il matrimonio del figlio del capo villaggio per far partecipare anche la cognata senza informare Serhat.

Le alleanze cambiano rapidamente e la guerra all’interno della famiglia Yelduran entra in una nuova fase, preparando il terreno ai prossimi sviluppi della serie.