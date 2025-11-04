Martedì 4 novembre torna, con la seconda puntata, Belve. Il programma di interviste è guidato da Francesca Fagnani e parte alle 21:25 circa.

Belve 4 novembre, le parole di Iva Zanicchi

Al centro di Belve di martedì 4 novembre c’è Iva Zanicchi. La cantante, che come rivelato sui social è caduta in studio fortunatamente senza conseguenze, non si è sottratta alle domande di Francesca Fagnani.

In primis, ha commentato il probabile ritorno in tv di Ok Il prezzo è giusto: “Ma come può esistere Ok Il prezzo è giusto senza Iva Zanicchi? Io non dico niente, ho altri progetti, ma ricordatevi: se lo farete senza di me sarà un flop tremendo“. La cantante ha parlato anche della presunta rivalità con Mina, svelando: “Non ho mai provato invidia nei suoi confronti, ma a volte rabbia. Lei è un mito, si è ritirata nel momento giusto ma è comunque rimasta, la tv manda i suoi filmati e fa i dischi. Non si fa vedere e consiglio di rimanere a Lugano, perché se dovesse tornare finirebbe il mito“.

Irene Pivetti ed Adriano Pappalardo

A Belve del 4 novembre è dato spazio, poi, ad Irene Pivetti. Giornalista e conduttrice con un passato in politica, da qualche anno è al centro di un lungo processo giudiziario, che ha portato, nel settembre dello scorso anno, ad una condanna a quattro anni di reclusione con l’accusa di evasione fiscale e riciclaggio. Delle contestazioni, queste, che Pivetti ha sempre rigettato al mittente, sostenendo la propria estraneità ai fatti.

Infine, nel corso di Belve del 4 novembre è proposto un lungo faccia a faccia con Adriano Pappalardo. Il cantante, lo scorso marzo, ha festeggiato gli 80 anni di età. La sua carriera è iniziata nel 1971 e, ad oggi, ha pubblicato ben 9 album, mettendo a segno numerosi successi, fra cui È ancora giorno, Segui lui e, soprattutto, Ricominciamo, il suo brano più famoso.

Belve 4 novembre, torna Maria De Filippi

A Belve di martedì 4 novembre fa il suo ritorno, in studio, Maria De Filippi. La conduttrice, volto di numerosi show di successo su Canale 5, fra cui Amici e Tu Si Que Vales, la settimana scorsa ha realizzato una breve intervista a Fagnani. Questa settimana, invece, cura una non meglio specificata “sorpresa speciale“. Infine, in chiusura di appuntamento, c’è la sigla, oramai divenuto uno dei momenti più attesi di ogni puntata e contenente i fuori onda più divertenti degli ospiti e della conduttrice.