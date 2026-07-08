Oramai da due settimane è iniziata l’avventura di Temptation Island 2026 e di seguito vi sveliamo alcune curiosità sui tentatori. Alcuni di loro, infatti, sono dei volti già noti al pubblico italiano.

Temptation Island 2026 tentatori, Massimiliano Mollicone e Danilo Mileto i più noti

Fra i tentatori di Temptation Island 2026 ve ne sono due che spiccano per essere già conosciuti.

Il primo è Massimiliano Mollicone, modello originario di Nettuno, in provincia di Roma. Sui social, ancora prima dell’inizio del programma, era seguito da oltre 70 mila persone, che si sono affezionate al ragazzo in seguito alla sua partecipazione a Uomini e Donne del 2021. Nel dating show di Maria De Filippi, Mollicone aveva fatto il tronista, concludendo la propria esperienza uscendo insieme a Vanessa. Un rapporto evidentemente naufragato, considerando la sua presenza da single nel villaggio delle fidanzate.

Il secondo tentatore conosciuto è Danilo Mileto. Classe 1992, lavora nel Tribunale di Bari e nel 2023 era stato scelto per presenziare a un altro show di prima serata di Canale 5. Stiamo parlando del reality The Couple condotto da Ilary Blasi, nel quale gareggiava insieme al fratello Fabrizio. Al di là di tale esperienza, conclusa improvvisamente con la chiusura anticipata del format per gli ascolti flop, per Mileto non ci sono stati altri ruoli da protagonista in tv.

Non è del tutto estraneo alle dinamiche del mondo dello spettacolo anche Andrea Turino, ovvero colui che sta tentando Sara, la fidanzata di Gabriele. Nonostante non sia mai apparso in tv, del ragazzo si è parlato spesso alcuni anni fa, quando era il fidanzato di Dayane Mello.

Nicole Cena la più famosa fra le tentatrici

Per quel che concerne le tentatrici, a Temptation Island 2026 ve ne sono alcune che hanno alle spalle diverse esperienze sul piccolo schermo. La più nota è Nicole Cena, modella 22enne. Nel 2023 ha gareggiato in una puntata di Ciao Darwin, mentre lo scorso anno è finita nella top 25 del concorso di Miss Mondo. Nell’ultima stagione televisiva, inoltre, ha partecipato a Scherzi a Parte, facendo la complice nello scherzo realizzato ai danni della giornalista Francesca Barra.

Può vantare qualche esperienza nel mondo della tv anche Patrizia Zylka. Eletta Miss Lingerie nel 2025, da diverso tempo collabora come inviata al format Rally Dreamer TV, in onda su Sportitalia.

Temptation Island 2026 tentatori, il format come vetrina

Tralasciando i nomi analizzati, la gran parte dei tentatori di Temptation Island 2026 sono dei volti pressoché sconosciuti al grande pubblico. È innegabile, tuttavia, che la trasmissione di Canale 5 possa rappresentare una vetrina molto importante per coloro che volessero intraprendere un percorso televisivo.

Diversi single delle ultime edizioni, infatti, hanno avuto un proseguo di carriera nel mondo della televisione. Nella scorsa edizione, il pubblico a casa si era affezionato, sin dalla prima puntata, al tentatore Flavio Ubirti, calciatore 24enne. Una popolarità che ha catturato l’interesse anche della tv, tanto che, poche settimane dopo la fine dello show, il giovane ha partecipato come tronista a Uomini e Donne.

Ancora più nota è diventata Greta Rossetti, che ha partecipato come tentatrice nell’edizione del 2023. In questa occasione si era messa insieme a Mirko, che aveva iniziato l’avventura in qualità di fidanzato di Perla. I tre hanno dato il via a una dinamica durata diversi mesi, irrompendo anche nella casa del Grande Fratello nell’edizione 2023-2024, terminata con la proclamazione di Perla come vincitrice.