Mercoledì 8 luglio è andata in onda la terza puntata di Temptation Island 2026 e di seguito vi sveliamo ciò che è successo. Il programma, guidato da Filippo Bisciglia, ha preso il via alle ore 21:30 circa, su Canale 5.

Temptation Island 2026 terza puntata, Gabriele e Sara escono separati

La puntata di Temptation Island 2026 ha preso il via con il tanto agognato falò di confronto fra Gabriele e Sara. I due, fidanzati da sei anni e mezzo, si sono confrontati in merito al loro percorso all’interno della trasmissione.

Il fidanzato, visibilmente innervosito per l’avvicinamento della fidanzata al single Andre, ha deciso di prendersi tutte le colpe: “Sono stata una persona troppo gelosa per anni. Credo di aver avuto reazioni troppo forti“. Lei si dice d’accordo: “Io non riesco a fare niente, mi giudichi sempre, non ti fidi di me“.

I due, seppur con sofferenza, al termine di un lungo falò hanno deciso di abbandonare il format separati. “Ho capito di essere io quello sbagliato, lo faccio per il suo bene“, ha affermato Gabriele.

Rosario e Alessandra arrivano al falò anticipato

A seguire, durante Temptation Island dell’8 luglio si è parlato a lungo della coppia Alessandra e Rosario. La prima, infatti, ha visto altri video del fidanzato insieme alla single Giada e vedendo le immagini è scoppiata a piangere. Dopo altre clip con protagoniste il fidanzato e la single, Alessandra, infuriata, ha deciso di chiedere un secondo falò di confronto anticipato. La coppia, alla fine, affronta il falò di confronto, che andrà in onda settimana prossima. Per la prima volta, però, tale momento sarà a tre: oltre ai fidanzati ci sarà anche la tentatrice Giada.

Durante Temptation Island di oggi, mercoledì 8 luglio, si parla della coppia Soraya e Cristian. Dopo diverse dichiarazioni che lo hanno turbato non poco, il fidanzato ha letteralmente sbottato quando ha visto delle immagini che ritraevano la fidanzata mentre ballava con il tentatore Dimitri, tanto da essere sul punto di richiedere il falò di confronto anticipato. Infine, è proposto un focus sulla coppia composta da Giovanni e Sabrina. Lui, nel villaggio dei fidanzati, continua a pensare a Sabrina ma, intanto, passa del tempo con la single Elisa. Lei, a sua volta, flirta con il tentatore Lory.

Temptation Island 2026 terza puntata, gli ascolti

La terza puntata di Temptation Island, complice l’assenza di partite dei Mondiali di calcio su Rai 1, ha ottenuto dei dati di ascolto da record. Il format, infatti, ha tenuto compagnia a poco più di 4 milioni di telespettatori, con una share che ha raggiunto il 32,3%.