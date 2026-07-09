Saranno dei palinsesti ricchi di serie tv e di film originali quelli del 2026-2027 per Amazon Prime Video. La piattaforma streaming ha svelato tutti i titoli previsti a partire dall’autunno e di seguito vi sveliamo ciò che andrà in onda.

Amazon Prime Video palinsesti 2026-2027, i film

Tra i film annunciati su Amazon Prime Video per la prossima stagione televisiva c’è Come distruggere l’ex. Si tratta di una commedia romantica con Greta Scarano, Dario Aita e Eugenio Franceschini e incentrata su Miriam, una programmatrice per le app di incontri la cui vita cambia per sempre quando il fidanzato, dopo sette anni insieme, la lascia improvvisamente.

Un’altra Madre è invece un thriller psicologico che esplora i temi della manipolazione e dei sensi di colpa. Di primo livello il cast, formato da Sabrina Impacciatore, Alessandro Borghi, Francesco Gheghi, Carlotta Gamba e Pierluigi Gigante. Attesissimo è poi Masterplan, produzione franco-italiana girata in inglese. La trama si concentra su un leggendario ladro che decide di provare a rubare la Gioconda. Per tentare il furto recluta due giovani sconosciuti: l’italiana Chiara, un’abile esperta di crimini informatici, e il francese Jay, uno specialista di esplosivi dall’ego smisurato. Nel cast ci sono Stanley Tucci, Simona Tabasco e Victor Belmondo.

Entro il 2026 sbarca sulla piattaforma Il Ministero dell’Amore, commedia con un cast corale formato, fra gli altri, da Corrado Guzzanti, Pif, Angela Finocchiaro e Alessandra Mastronardi. Al centro della storia c’è Aldo, un cronista parlamentare che ignora il fatto che dentro di lui sta per scoppiare una crisi sentimentale.

Il fenomeno Love Me Love Me

Altro film originale di Amazon Prime Video in uscita nella prossima stagione è Blame It on Rome. La protagonista è Billie, ambiziosa dirigente d’arte newyorkese in viaggio a Roma per acquistare un prezioso dipinto. Una volta in Italia, il fidanzato la lascia perché innamorato di un’altra. Billie va in escandescenze e perde l’affare, ma poco dopo, anziché disperarsi, decide di rimanere a Roma per di iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Le sorprese, però, non finiscono qui: presto, infatti, il personaggio principale scopre di essere incinta. Nel cast ci sono Michele Morrone e Gabrielle Union.

Nel 2027, in tutto il mondo, arriva la seconda parte di Love Me Love Me, fenomeno globale con protagonisti Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva e Luca Melucci, che ritornano nei rispettivi ruoli. Previsto anche Love Me Love Me More, uno speciale con interviste esclusive e dietro le quinte del film.

Amazon Prime Video palinsesti 2026-2027, le serie tv

Nei palinsesti 2026-2027 di Amazon Prime Video abbondano le nuove serie tv, a partire dalla commedia in otto puntate Bro con Can Yaman e Giovanni Nasta. La storia verte intorno a Riccardo e Nicola, fratellastri molto diversi ma costretti a collaborare insieme per salvare lo studio legale di famiglia.

Due Cuori in Affitto, invece, è la nuova serie tratta dai romanzi di Felicia Kingsley. Al centro della trama ci sono Stella e Blake Avery, due scrittori che si ritrovano a vivere insieme nel tentativo disperato di salvare una serie tv in crisi. Nel cast partecipa Giacomo Gianniotti, già visto a Grey’s Anatomy. Diana Del Bufalo e Riccardo Spollon sono i protagonisti di Il giorno perfetto, che racconta la storia di Viola, organizzatrice di eventi che odia i matrimoni ma che è costretta a lavorare come wedding planner. Come se non bastasse scopre di aver come collega Tito, un ragazzo che aveva rimorchiato, in passato, in un bar.

Ingorgo, invece, racconta le storie di una serie di personaggi che si ritrovano bloccati, di sera, nel traffico. Basata sul format della serie originale spagnola Atasco, alla commedia partecipano Mario Ermito, Matilde Gioli, Corrado Guzzanti, Alessandra Mastronardi, Lucia Ocone, Ilenia Pastorelli e Gian Marco Tognazzi.

Altre novità sono Postcards from Italy, diretta dal Premio Oscar Jessica Yu e che racconta il difficile trasferimento in Sicilia di una viziata ereditiera newyorkese, e Super Market, che racconta le peripezie di un gruppo di lavoratori di un supermercato di quartiere della periferia milanese e che vanta, nel cast, Alessandro Betti, Katia Follesa e Marta Zoboli. L’arrivo della produzione è fissato per il 17 luglio. Infine, è confermata la terza stagione di Pesci Piccoli con i The Jackal.

Amazon Prime Video palinsesti 2026-2027, lo sport e l’intrattenimento

Anche l’intrattenimento è centrale nei palinsesti 2026-2027 di Amazon Prime Video. In arrivo le seconde edizioni degli show The 50, Roast in Peace (con Fedez, Alessandro Borghese, Simona Ventura, Giuseppe Cruciani e Asia Argento nel ruolo delle vittime) e The Traitors Italia.

Quest’ultimo format è guidato dalla confermata Alessia Marcuzzi e ha come protagonisti Awed, Francesca Barra, Biondo, Camihawke, Lorella Cuccarini, Mario Ermito, Daniele Gattano, Pasquale La Rocca, Filippo Magnini, Valentina Nappi, Giorgia Palmas, Jolanda Renga, Giulia Salemi e Gianluca Torre. Il 23 ottobre esordisce LOL Halloween Special, condotto dalla Gialappa’s Band con Lillo. I concorrenti dello spin off di LOL-Chi ride è fuori sono Maccio Capatonda, Katia Follesa, Lucia Ocone, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani e Andrea Pisani, chiamati a un duplice compito: rimanere seri e tentare di non spaventarsi.

Anche l’anno prossimo è dato ampio spazio allo sport. Il mercoledì continua ad essere proposta in esclusiva una partita di Champions League, mentre sbarca la NBA con un’ampia selezione di partite esclusive. Infine, è stata annunciata una novità: i giovani tra i 18 e i 24 anni, che potranno attivare l’abbonamento all’emittente usufruendo di uno sconto del 50%. Per loro, la tariffa mensile è di 2,49€ al mese, mentre per la sottoscrizione annua occorre pagare 24,95€.