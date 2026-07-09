Mediaset ha annunciato i palinsesti 2026-2027 e di seguito vi sveliamo coloro che sono rimasti esclusi. L’elenco è decisamente folto e include, fra gli altri, Simona Ventura.

Mediaset esclusi palinsesti 2026-2027, nessuna riconferma per il Grande Fratello Nip

Annunciata nella passata estate come una delle novità più attese, nei palinsesti della prossima stagione Mediaset non c’è traccia di Simona Ventura. Lo scorso anno, in autunno, la conduttrice era tornata al timone di un reality, guidando l’edizione del Grande Fratello Nip. Nelle intenzioni del Biscione, il programma avrebbe dovuto portare una svolta nei contenuti e negli ascolti, ma in entrambe le categorie ha deluso. Le quattordici puntate proposte, infatti, hanno chiuso con una share media di appena il 14,9% di share, con meno di 1 milione e 900 mila spettatori interessati.

Da qui la decisione Mediaset di non riproporre il reality nella versione dedicata agli sconosciuti. Con tale cancellazione, però, è sparita completamente dei palinsesti Simona Ventura, che non ha trovato spazio in nessun altro progetto televisivo Mediaset annunciato fino ad ora.

Quale futuro per Striscia la Notizia?

Fra gli esclusi dai palinsesti Mediaset della stagione 2026-2027 ci sono Ezio Greggio, Roberto Lipari, Enzo Iacchetti e Sergio Friscia, ovvero i conduttori delle ultime edizioni di Striscia la Notizia.

Del telegiornale satirico, nell’offerta di Canale 5, non vi è nessuna traccia e il futuro è tutt’altro che chiaro, con Pier Silvio Berlusconi che ha sottolineato come siano in corso delle valutazioni. Ad oggi, in access prime time è intoccabile La Ruota della Fortuna e l’esperimento di portare il format in prima serata, nella passata stagione televisiva, non ha pagato negli ascolti, chiudendo con una share media inferiore al 13%.

Mediaset esclusi palinsesti 2026-2027, da Roberto Poletti a Myrta Merlino

Per il secondo anno consecutivo, nella stagione 2026-2027 non sono presenti attualmente dei progetti con Myrta Merlino. La giornalista, dopo la chiusura di Pomeriggio Cinque, continua a rimanere senza alcun programma.

Nessun impegno in agenda neanche per Roberto Poletti e Francesca Barra. I giornalisti, da diverse stagioni, guidano il talk 4 di Sera Weekend su Rete 4, ma nella prossima stagione in tale fascia orari sbarca Tommaso Labate con RealPolitik. Per Poletti e Barra (che ha rinunciato alla conduzione del format questa estate per problemi personali) non sono stati comunicati nuovi programmi.

Rimane avvolto nel mistero, poi, il futuro televisivo di Alessandro Cattelan. Dopo la sua partecipazione nella passata edizione del Serale di Amici, per il conduttore si era ipotizzato un arrivo a Mediaset. Uno scenario che non si è verificato, anche se Cattelan potrebbe comunque avere nuovamente un ruolo nel talent di Maria De Filippi.

Infine, dopo il suo addio a Mediaset, si prospetta un’ennesima stagione senza programmi per Barbara D’Urso. Della conduttrice ha parlato Pier Silvio Berlusconi in occasione della presentazione dei palinsesti, negando l’esistenza di una qualsiasi tipologia di veto: “Con tutto il rispetto e le auguro tutto il bene, non è affar nostro dove andrà a lavorare“.