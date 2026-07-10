La Rai ha optato per la sospensione delle repliche estive di Report. A comunicare la notizia, che arriva nel bel mezzo della bufera mediatica legata al cosiddetto caso relativo a Sigfrido Ranucci, è la Direzione Approfondimento.

Rai sospensione repliche estive, la nota della TV di Stato

La Rai, nel breve comunicato nel quale annuncia la sospensione delle repliche estive di Report, afferma: “In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci, la Direzione Approfondimento ha ritenuto opportuno sospendere cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione televisiva Report, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico. Resta fermo l’appuntamento con la nuova stagione di Report, che tornerà in onda a partire dal prossimo mese di novembre“.

Cosa è successo a Sigfrido Ranucci

La scelta Rai è arrivata dopo le numerose notizie e speculazioni in merito al caso che coinvolge il conduttore Sigfrido Ranucci. Il giornalista, lo scorso 16 ottobre, è rimasto vittima di un attentato, con una bomba fatta esplodere a pochi passi dalla sua abitazione.

Per tale evento, che per fortuna non ha causato alcun ferito, negli scorsi giorni sono finiti al centro dell’inchiesta diverse persone, accusate di aver personalmente posizionato l’ordigno. Sotto accusa è finito anche Valter Lavitola, imprenditore e giornalista che secondo coloro che stanno investigando sarebbe il mandante dell’attentato. Una versione, questa, sulla quale Ranucci si è mostrato scettico, soprattutto considerato il rapporto d’amicizia che da tempo è presente fra i due. Lo stesso Lavitola, interrogato, ha negato ogni coinvolgimento.

Secondo quanto ricostruito da alcuni quotidiani, Lavitola avrebbe progettato una discesa in politica di Sigfrido Ranucci. Notizia, questa, che ha scatenato le più svariate speculazioni, con alcuni che hanno ipotizzato che l’imprenditore possa aver messo in scena un finto attentato per aumentare la popolarità del conduttore. Uno scenario non supportato da alcuna prova e che il conduttore di Report, al Corriere della Sera, ha prontamente smentito: “L’ipotesi di un attentato preparato ad hoc in stile Trump non regge, non correrò alle elezioni“.

Rai sospensione repliche estive, quale futuro per il programma

Ad oggi, dunque, non sembra a rischio la nuova edizione di Report, che salvo clamorosi aggiornanti occuperà il prime time della domenica di Rai 3 a partire dal mese di novembre. Ranucci, a tal proposito, nelle scorse ore ha realizzato un post sui social nel quale invitava gli italiani a inviare, anche nella bella stagione, le proprie segnalazioni al programma.