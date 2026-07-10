Venerdì 10 luglio si disputa la semifinale di Wimbledon 2026 fra Jannik Sinner e Novak Djokovic e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Per l’occasione, infatti, l’incontro è proposto anche in chiaro, su TV8.

Wimbledon 2026 semifinale Sinner Djokovic, l’italiano a caccia della seconda finale consecutiva

Tutti gli italiani, anche coloro che non hanno un abbonamento a Sky, hanno la possibilità di fare il tifo per Jannik Sinner. Il tennista azzurro è a caccia della seconda finale consecutiva a Wimbledon, torneo che ha già vinto nella passata stagione.

Sulla sua strada, però, c’è l’ostacolo rappresentato da Novak Djokovic, fra i tennisti più forti di sempre. Il serbo, in carriera, ha vinto ben ventiquattro titoli Slam. Nel corso della sua carriera ha affrontato ben dieci finali a Wimbledon, riuscendo a sollevare l’ambito trofeo in sette occasioni. L’ultima finale da lui disputata nella competizione londinese è nel 2024, quando ha ottenuto una sconfitta contro Carlos Alcaraz.

L’orario di inizio è variabile

Al momento non è possibile stabilire con certezza l’orario in cui è fissato l’inizio della semifinale fra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Indicativamente, i due protagonisti dovrebbero scendere in campo intorno alle 17:00, ma la partita prende il via solamente dopo la fine dell’altra semifinale, che dalle ore 14:10 mette uno contro l’altro il tedesco Alexander Zverev e la sorpresa Arthur Ferry, inglese classe 2002 che ha eliminato, ai quarti, il nostro connazionale Flavio Cobolli.

Come avvenuto già in passato, a causa della presenza di un tennista italiano la semifinale di Wimbledon 2026 è proposta in chiaro. La rete prescelta è TV8, che si collega dal campo centrale e propone, in esclusiva e in maniera integrale, l’intera partita. In contemporanea, come avvenuto per tutte le altre sfide della competizione, il faccia a faccia tra Sinner e Djokovic è trasmesso anche su Sky. A tal proposito, le reti che propongono l’appuntamento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213).

In streaming è possibile seguire il match mediante la piattaforma Now TV e l’applicazione Sky Go.

Wimbledon 2026 semifinale Sinner Djokovic, i telecronisti e lo spazio di approfondimento

Sia su TV8 che sulle varie reti Sky, la semifinale di Wimbledon fra Jannik Sinner e Novak Djokovic è raccontata da Elena Pero, affiancata al commento tecnico da Paolo Bertolucci. Sia in chiaro che a pagamento, inoltre, al termine dell’incontro, indicativamente intorno alle 20:00, prende il via l’approfondimento dal titolo Sky Tennis Show, condotto da Eleonora Cottarelli. Nello spazio ci sono le analisi dell’incontro, oltre che le interviste ai protagonisti.