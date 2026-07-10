La Rai ha presentato alcuni dei podcast attesi nella stagione 2026-2027. Nella TV di Stato non mancano le novità, già a partire dall’estate.

Rai podcast 2026-2027, il 13 luglio debutta Spiritual hub-Oltre il visibile

L’offerta dei podcast, fruibili mediante l’applicazione RaiPlay Sound, parte il 13 luglio con il debutto della novità dal titolo Spiritual hub-Oltre il visibile. Il format è condotto dalla veggente Elisabetta Lupano. In totale, la prima edizione è composta da sei episodi, durante i quali sono centrali i temi relativi alla ricerca interiore e alla spiritualità. Lupano può contare sul contributo di Federico Faggin, padre dei microchip e fervente sostenitore dell’idea secondo la quale sia il mente che il corpo sarebbero dominati dai meccanismi della fisica quantistica.

Altra novità è L’Italia Le ferite e il coraggio, una produzione che ha come obiettivo quello di raccontare alcuni degli eventi più dolorosi e importanti della storia del nostro paese. La trasmissione, rilasciata in autunno, è condotta da Luciano Violante, ex Presidente della Camera dei Deputati e che nella passata stagione ha partecipato come ospite ad alcune puntate di BellaMa di Pierluigi Diaco.

Dialogare oggi e Sinceramente fragili

Sbarca il 20 luglio sulle piattaforma Rai il podcast Dialogare oggi, guidato dallo psicoterapeuta Filippo Pergola e da Giulia Poietti e dedicato alle fragilità e potenzialità dell’adolescenza. Luca Manzi e Luca Rossi, poi, sono i padroni di casa di L’ombra della luce, nel quale analizzano alcuni dei casi più noti di avvistamenti degli alieni. Con le testimonianze e il contributo degli esperti, i due conduttori cercano di distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è.

La ballerina Alessandra Tripoli, da tempo nel cast di Ballando con le Stelle, guida Sinceramente Fragili, con le storie dei personaggi celebri che sono riusciti a rinascere nonostante le difficoltà. Fra i protagonisti delle puntate ci sono Lino Banfi e Bianca Guaccero. Prevista, inoltre, la seconda edizione di In nome del figlio, nel quale Vincenzo Frenda dà spazio alle drammatiche testimonianze dei genitori che hanno perso i figli.

Altre novità sono Sangue Nostro, podcast tratto dall’omonimo romanzo presentato da Fabrizio Coniglio e dedicato alla strage di Pizzolungo, Cuore mio di Massimo Masetti e Margherita Enrico sulla longevità del cuore e Di Scavo incentrato sulle storie degli scavi archeologici realizzato insieme all’Università La Sapienza di Roma. A Manuela Grippi, con Umanoide vs.golda, è affidato il compito di indagare sulle potenzialità e i pericoli dell’intelligenza artificiale. Per queste produzioni non sono stati forniti dettagli relativi alla messa in onda.

Rai podcast 2026-2027, Secondo Ascolto con Alessandro Greco

Una delle novità principali per quel che concerne i podcast Rai, nella stagione 2026-2027, è Secondo Ascolto. La data di messa in onda non è nota, ma è certo che è guidato da Alessandro Greco. La produzione si concentra sul significato dei testi di alcune delle canzoni più celebri della storia della musica. Il conduttore, nei diversi appuntamenti, accoglie svariati ospiti: fra quelli già annunciati spiccano il cantautore Gigi D’Alessio, l’attore Lino Banfi e il conduttore Carlo Conti.