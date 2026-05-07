Giovedì 7 maggio si è svolta la finale di BellaMa 2025-2026, che ha incoronato come vincitrice Azzurra Leuzzi. Di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto durante l’appuntamento che ha chiuso l’edizione.

BellaMa 2025-2026 Azzurra Leuzzi, chi è la giovane vincitrice

Pierluigi Diaco, affiancato per l’occasione da Rosa Sorrentino, vincitrice della prima edizione del talent, ha condotto, dalle 15:30 alle 17:00 circa su Rai 2, la finale dell’edizione. Il programma, che ha messo uno contro l’altro gli esponenti della Generazione Z e dei Boomer, si è concluso con il trionfo di Azzurra Leuzzi.

La giovane, di appena 20 anni, durante i provini del format, proposti lo scorso agosto, aveva raccontato: “Ho deciso di iscrivermi a BellaMa perché ho bisogno di fare una nuova esperienza e questo mi sembrava un programma adatto per far uscire un po’ più la mia creatività, che ho trascurato fra l’università e il lavoro“. Azzurra, inoltre, ha una grande passione per il canto, che spera, un giorno, di trasformare in un lavoro.

BellaMa 2025-2026 Azzurra Leuzzi, cosa è successo nella finale

Durante la finale di BellaMa 2025-2026, Azzurra Leuzzi ha affrontato Caterina Novak, anch’essa cantante ed esponente dei Boomer. Nella finale, le concorrenti si sono fronteggiate in tre manche.

Nella prima, dedicata al ballo, Azzurra ha affrontato una coreografia sulle note di Dirty Dancing, mentre Novak ha risposto con un can-can. Il secondo faccia a faccia ha messo alla prova le doti canore: l’esponente dei Boomer ha affrontato Caruso di Lucio Dalla, mentre la partecipante della Generazione Z ha puntato su Sei tu di Levante. Infine, nella terza manche, sono andati in onda due reel, nei quali i concorrenti hanno tracciato un bilancio della loro partecipazione a BellaMa.

A giudicare le performance sono stati i giudici Raffaello Tonon, Rita Forte, Marco Morandi, Manuela Villa, Tommaso Stanzani, Don Walter Insero, Pamela Petrarolo, Roberta Capua e Giampiero Gencarelli, tutti riconfermati nel cast della prossima edizione.

Il ritorno nei primi di settembre

Al termine della finale di BellaMa, il conduttore Pierluigi Diaco ha confermato, al grande pubblico, che a settembre inizieranno le nuove puntate dello show. Nonostante non abbia annunciato una data precisa, il padrone di casa ha confermato che la partenza sarà nei primi giorni di settembre. Dal 31 agosto, nel pomeriggio di Rai 2, ritornerà anche l’appuntamento con Aspettando BellaMa. Il programma, oramai spin off dello show, mostra i casting e permette agli spettatori di conoscere i nomi dei nuovi concorrenti.