Fra le novità più attese della prossima stagione televisiva c’è Italiana, nuova rete Rai dedicata al racconto del territorio, e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Il nuovo canale debutta il 1° ottobre.

Italiana rete Rai programmazione tv, si parte con le repliche

Italiana, visibile sul canale 57 del digitale terrestre oltre che in streaming su RaiPlay, sarà occupata, almeno inizialmente, da sole repliche. Per il primo trimestre di programmazione, infatti, sull’emittente è possibile rivedere alcune delle produzioni dedicate al territorio già proposte, in passato, sulla varie reti della TV di Stato.

A partire da gennaio 2027, invece, alla riproposizione delle trasmissioni già andate in onda si aggiungono nuove produzioni, realizzate appositamente per essere trasmesse su Italiana. Inoltre, nel palinsesto della rete trovano spazio degli approfondimenti in diretta dalle principali manifestazioni nazionali afferenti alle tematiche del canale.

I cluster per il racconto del Made in Italy

La Rai, in vista della programmazione tv di Italiana, ha annunciato una serie di contenuti in grado di mischiare l’intrattenimento alla cultura, oltre che al genere educational. Diversi i cluster annunciati, ovvero un insieme di programmi appartenenti a un determinato tema.

Fra le collane annunciate ci sono Il Paese che cambia, Vite in soggettiva, Ritorni, borghi, nuovi abitanti, Visioni del presente e Sapori, Storie, Comunità. Tutte queste tematiche sono finalizzate al racconto dell’Italia e degli italiani, mostrando il passato del nostro paese con un occhio, però, che è sempre rivolto verso il futuro. In seconda serata e di notte, invece, su Italiana è dato spazio a narrazioni lunghe come Racconto del Bel Paese e Paesaggi, Memorie e Viaggi, oltre che ad approfondimenti digital e transmediali.

Italiana rete Rai programmazione tv, un nuovo modo di raccontare il territorio

Con Italiana, la Rai mette in campo un progetto che si basa sull’ampia tradizione che la TV di Stato ha messo in campo da decenni e che è legata al racconto del territorio. Una narrazione in esterna, fuori dagli studi, che ha come capostipite A come Agricoltura, format in onda dal 1970 al 1981 e dal quale è nato Linea Verde, programma che ancora oggi, la domenica a mezzogiorno, tiene compagnia a diversi milioni di italiani.

Una tradizione, quella delle trasmissioni dedicate al territorio, che la Rai ha ampliato negli anni, dando vita a una serie di Linee collaterali. Dei veri e propri spin off, dunque, che con Italiana hanno una rete nella quale confluire.