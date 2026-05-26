Il 2 giugno prossimo si celebrano gli 80 anni della Repubblica Italiana e la Rai ha deciso, per l’occasione, di ideare un’articolata programmazione tv ad hoc. Tutte le reti della televisione di Stato sono coinvolte, con speciali visibili in diverse fasce orarie.

Rai programmazione tv 80 anni Repubblica Italiana, i primi speciali il 1° giugno

La programmazione tv Rai per gli 80 anni della Repubblica Italiana parte già il 1° giugno. Su Rai 1, dalle ore 17:50 circa, è proposto il tradizionale concerto dal Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale con l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, con direttore Michele Mariotti. Tale manifestazione è trasmessa in replica il giorno seguente, dalle ore 20:05 su Rai 5 e su Rai Radio 3.

Sempre il 1° giugno, ma su Rai 3 dalle 15:25, è possibile seguire uno speciale appuntamento di Timeline con Marco Carrara. Il programma affronta un viaggio nel tempo per ragionare sull’importanza dei valori della Repubblica e della memoria al tempo dei social.

Il daytime del 2 giugno

Il clou degli speciali Rai per gli 80 anni della Repubblica Italiana è previsto il 2 giugno. Su Rai 1 e Rai Radio 1, dalle 09:10 alle 12:00, la redazione del TG1 segue la Parata militare dai Fori Imperiali di Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sempre sull’ammiraglia, dalle 18:50, è visibile Ne parliamo con il Presidente. La Repubblica che verrà, nel quale dieci cittadini under 35 incontrano il Presidente Sergio Mattarella al Quirinale e dialogano sul passato, il presente e il futuro dell’Italia.

Su Rai 3, il 2 giugno, la storia della Repubblica Italiana è al centro di svariati format del daytime. Alle 13:20 il ricordo tocca a Passato e Presente, mentre dalle 15:25 spazio a La biblioteca dei sentimenti, Speciale 2 giugno. Alle 16:15 è proposto L’Italia è Repubblica, che si concentra sull’Assemblea Costituente che ha scritto la nostra Costituzione. Infine, alle 17:00, in diretta dalla Camera dei Deputati c’è la premiazione del concorso Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione.

Su Rai Movie, il 2 giugno dalle 14:00, c’è il film L’Agnese va a morire di Giuliano Montaldo, con Michele Placido e tratto dal romanzo di Renata Viganò. Su Rai 5, dalle 16:40, c’è il documentario Le frecce tricolore.

Rai programmazione tv 80 anni Repubblica Italiana, lo speciale in prima serata

Le celebrazioni Rai per gli 80 anni della Repubblica Italiana terminano alle ore 21:20 su Rai 1 con lo show I volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum. In diretta anche su Rai Radio 1, dalla Piazza del Quirinale e alla presenza delle più alte cariche dello Stato, il format mira a celebrare i momenti più importanti della storia repubblicana del nostro paese.

Tra gli ospiti presenti ci sono Roberto Bolle, Annalisa, Luca Barbarossa, Cecilia Bartoli, Gianni Morandi, Giuliano Sangiorgi, Cesare Bocci e Cristiana Capotondi. A loro si aggiungono Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Flavio Insinna, Carlo Verdone, Luca Zingaretti, Paolo Fresu, Danilo Rea e Beppe Bergomi. Spazio, infine, a Federica Brignone, Alessandro Del Piero, Arianna Fontana, Bebe Vio e Abdon Pamich. Il direttore musicale è Leonardo De Amicis, mentre i testi della serata sono scritti in collaborazione con Maurizio De Giovanni.