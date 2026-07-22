L’estate televisiva è iniziata da diverse settimane e vi sono alcuni format che sono grandi esclusi dai palinsesti tv. Da Paperissima Sprint a Techetechete, sono diversi i programmi che da tempo tenevano compagnia al pubblico nella bella stagione e che quest’anno sono spariti dalle varie reti.

Format esclusi estate televisiva, l’effetto La Ruota della Fortuna

L’estromissione di Paperissima Sprint e Techetechete è causata dall’effetto La Ruota della Fortuna, che un anno fa ha debuttato nell’access prime time di Canale 5, provocando un vero e proprio terremoto negli equilibri televisivi.

Dal 9 giugno al 13 luglio dello scorso anno, dalle 20:35 circa su Canale 5 andava in onda Paperissima Sprint, programma di Antonio Ricci che ha festeggiato il traguardo della 39esima edizione. Gli ascolti, tuttavia, sono stati deludenti e con l’approdo di Scotti e Lui il programma dedicato alle “papere” si è spostato nel primo pomeriggio di Italia 1.

Quest’anno, Mediaset ha scelto di mettere in pausa la trasmissione.

Niente riconferma per Techetechete

Come preannunciato, la tempesta de La Ruota della Fortuna si è abbattuta anche su Techetechete. Il programma, che da anni proponeva nell’access prime time di Rai 1 alcuni dei migliori contributi di Rai Teche, lo scorso anno, per contrastare lo show di Scotti e Lui, è andato in onda nella versione Techetechete Top Ten e poi in quella classica.

In entrambi i casi, tuttavia, lo show non ha potuto nulla contro lo strapotere de La Ruota della Fortuna, che ha costantemente vinto nella sfida negli ascolti. Da qui, probabilmente, la scelta della Rai di non riproporre la trasmissione nell’estate 2026, con l’allungamento di Affari Tuoi fino al 20 luglio e il debutto, il giorno seguente, della novità L’Eredità Summer.

Format esclusi estate televisiva, le tradizionali repliche di Don Matteo

Per quanto riguarda il daytime di Rai 1, nelle ultime estati trovavano sempre spazio le repliche di Don Matteo. Per anni ad ora di pranzo, poi nel primo pomeriggio: le puntate della storica fiction con Nino Frassica sono divenute una sorta di rito nelle torride giornate dell’estate.

Al momento, il titolo è assente dalla programmazione di Rai 1, ma dovrebbe essere una mancanza solamente temporanea. Stando a quanto comunicato da Rai Pubblicità, infatti, le repliche di Don Matteo dovrebbero sbarcare il prossimo 10 agosto, dalle ore 14:05 circa, ma non sono da escludere ulteriore variazioni.

Nelle ultime stagioni estive, poi, il pomeriggio di Canale 5 ha sempre potuto contare su dei rotocalchi informativi. Lo scorso anno, ad esempio, è toccato a Pomeriggio Cinque Estate, che tuttavia ha terminato la propria stagione molto presto, solamente l’11 luglio. Al suo posto sono arrivate nuove soap, che hanno reso molto di più dal punto di vista degli ascolti. Da qui la decisione di quest’anno di proporre una vera e propria maratona di titoli seriali, in onda ininterrottamente sull’ammiraglia dalle 13:40 alle 18:45 circa.