La programmazione di stasera in TV, mercoledì 22 luglio 2026, offre film premiati, serie poliziesche, reality show e programmi di approfondimento. Su Rai 1 va in onda Il diritto di contare, mentre Canale 5 propone un nuovo appuntamento con Temptation Island.

Su Rai 2 debutta la serie Boston Blue, mentre Italia 1 punta sui nuovi episodi di Chicago P.D.. Spazio all’attualità su Rai 3 con Un giorno in pretura e su La7 con Roberto Saviano e La giusta distanza: Morvillo-Brusca.

Tra i film della serata si segnalano Il corriere – The Mule su Rete 4, Operation Fortune su TV8, Cocainorso sul 20, Black Phone su Rai 4 e Profumo – Storia di un assassino su Iris.

Stasera in TV mercoledì 22 luglio 2026: cosa vedere

La scelta più interessante per chi ama il cinema ispirato a storie vere è Il diritto di contare, in onda su Rai 1. Il film racconta il contributo determinante di tre matematiche afroamericane ai programmi spaziali della NASA.

Gli appassionati di reality possono seguire Temptation Island su Canale 5. Per chi preferisce le serie poliziesche, Rai 2 propone il debutto di Boston Blue, mentre Italia 1 trasmette tre episodi della tredicesima stagione di Chicago P.D..

La proposta dedicata all’approfondimento è La giusta distanza: Morvillo-Brusca, con Roberto Saviano, su La7. Per una serata all’insegna dell’azione, invece, TV8 programma Operation Fortune, diretto da Guy Ritchie e interpretato da Jason Statham.

Programmi Rai stasera in TV

Rai 1 – Il diritto di contare

Alle 21:30, Rai 1 trasmette Il diritto di contare, film del 2016 diretto da Theodore Melfi con Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe e Kevin Costner.

La storia è ambientata negli Stati Uniti degli anni Sessanta e segue Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, tre brillanti matematiche afroamericane impiegate alla NASA. Le tre donne devono affrontare discriminazioni razziali e pregiudizi di genere, riuscendo con il proprio talento a offrire un contributo decisivo alla missione spaziale di John Glenn.

In seconda serata, alle 23:50, va in onda il film romantico Un amore in Cornovaglia.

Rai 2 – Boston Blue

Alle 21:20, Rai 2 propone in prima visione i primi tre episodi di Boston Blue, serie crime con Donnie Wahlberg e Sonequa Martin-Green.

Il detective Danny Reagan lascia temporaneamente New York e si trasferisce a Boston per collaborare con il dipartimento di polizia locale. Qui deve adattarsi a una nuova squadra e affrontare indagini complesse, senza rinunciare ai metodi che hanno caratterizzato la sua lunga esperienza nel NYPD.

Gli episodi vanno in onda alle 21:20, 22:05 e 22:50. Alle 23:30 segue il western Butcher’s Crossing, interpretato da Nicolas Cage e Fred Hechinger.

Rai 3 – Un giorno in pretura

Alle 21:15, Rai 3 trasmette Un giorno in pretura, lo storico programma giudiziario condotto da Roberta Petrelluzzi.

La puntata, intitolata Tutti i sogni di Sofia, propone la seconda parte del racconto dedicato al processo contro Giampiero Gualandi, accusato della morte della vigilessa Sofia Stefani.

Alle 23:15 è previsto il TG3 Linea Notte, seguito alle 23:50 dal Concerto per l’Italia – Chigiana International Festival 2026, realizzato in Piazza del Campo a Siena.

Programmi Mediaset stasera in TV

Rete 4 – Il corriere: The Mule

Alle 21:33, Rete 4 propone Il corriere – The Mule, film diretto e interpretato da Clint Eastwood, con Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña e Dianne Wiest.

Earl Stone è un anziano floricoltore in difficoltà economiche e con una famiglia dalla quale si è progressivamente allontanato. Quando gli viene offerto un lavoro apparentemente semplice come autista, accetta senza sapere di essere diventato un corriere al servizio di un potente cartello della droga.

Alle 23:45 segue Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!, altro celebre film con Clint Eastwood.

Canale 5 – Temptation Island

Alle 21:20, Canale 5 trasmette un nuovo appuntamento con Temptation Island, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia.

Le coppie proseguono il proprio viaggio all’interno del villaggio, vivendo separatamente insieme ai single. Video, confidenze e falò di confronto mettono alla prova rapporti già segnati da dubbi, gelosie e incomprensioni.

La puntata promette nuove rivelazioni e decisioni importanti per il futuro dei protagonisti. Il programma prosegue fino a tarda notte.

Italia 1 – Chicago P.D.

Alle 21:28, Italia 1 propone tre episodi della tredicesima stagione di Chicago P.D., la serie poliziesca con Jason Beghe.

La squadra dell’Intelligence Unit del Distretto 21 torna ad affrontare crimini violenti e indagini delicate nelle strade di Chicago. Al centro della storia rimane Hank Voight, chiamato ancora una volta a prendere decisioni controverse per proteggere la propria città e i suoi agenti.

Gli episodi sono trasmessi alle 21:28, 22:15 e 23:02. Alle 23:49 segue Law & Order – Unità vittime speciali.

Programmi su La7, TV8 e Nove

La7 – La giusta distanza: Morvillo-Brusca

Alle 21:15, La7 trasmette La giusta distanza: Morvillo-Brusca, programma di approfondimento condotto da Roberto Saviano.

La puntata ricostruisce una delle pagine più drammatiche della storia italiana recente, approfondendo le figure di Francesca Morvillo e del collaboratore di giustizia Giovanni Brusca. Attraverso testimonianze e materiali d’archivio, Saviano analizza gli eventi collegati alla stagione delle stragi di mafia.

Alle 23:15 segue Il caso Spotlight, film premio Oscar con Mark Ruffalo e Michael Keaton.

TV8 – Operation Fortune

Alle 21:40, TV8 propone Operation Fortune, film d’azione diretto da Guy Ritchie con Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes e Hugh Grant.

L’agente speciale Orson Fortune viene incaricato di recuperare una tecnologia militare finita sul mercato nero. Per avvicinare il trafficante responsabile della vendita, la squadra coinvolge una celebre star del cinema in una missione internazionale ad alto rischio.

Alle 23:40 segue il thriller d’azione Caos, ancora con Jason Statham.

Nove – Best Weekend

Alle 21:30, Nove trasmette Best Weekend, il programma condotto da Francesco Panella.

Il ristoratore e volto televisivo attraversa l’Italia alla ricerca delle migliori esperienze da vivere durante un fine settimana. Tre esperti del territorio propongono itinerari, attività, luoghi e specialità gastronomiche, con l’obiettivo di creare il weekend ideale.

Film stasera sui canali tematici

20 – Cocainorso

Alle 21:11 va in onda Cocainorso, commedia nera diretta da Elizabeth Banks con Keri Russell, Alden Ehrenreich, O’Shea Jackson Jr. e Ray Liotta.

Il film prende spunto da un fatto realmente accaduto nel 1985, quando un orso nero ingerì della cocaina caduta da un aereo. Nella versione cinematografica, l’animale diventa una minaccia incontrollabile per turisti, criminali e agenti di polizia.

Rai 4 – Black Phone

Alle 21:19, Rai 4 trasmette Black Phone, thriller horror diretto da Scott Derrickson con Mason Thames, Madeleine McGraw ed Ethan Hawke.

Il tredicenne Finney Shaw viene rapito da un uomo mascherato e rinchiuso in un seminterrato. Nella stanza si trova un telefono nero scollegato che, improvvisamente, inizia a squillare. Dall’altra parte della linea ci sono le precedenti vittime del rapitore.

Iris – Profumo: Storia di un assassino

Alle 21:16, Iris propone Profumo – Storia di un assassino, film diretto da Tom Tykwer con Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman e Rachel Hurd-Wood.

Nella Francia del Settecento, Jean-Baptiste Grenouille scopre di possedere un olfatto prodigioso. Ossessionato dalla ricerca del profumo perfetto, l’uomo intraprende un percorso sempre più oscuro e criminale.

Rai 5 – Sapiens: Un solo pianeta

Alle 21:22, Rai 5 trasmette Sapiens – Un solo pianeta, con Mario Tozzi. La puntata, intitolata Turisti per caos, affronta le conseguenze del turismo di massa sulle città d’arte e sugli equilibri ambientali.

Alle 23:46 segue il documentario musicale God Bless Ozzy Osbourne.

Rai Movie – Le occasioni di Rosa

Alle 21:10, Rai Movie propone Le occasioni di Rosa, film drammatico del 1981 diretto da Salvatore Piscicelli con Marina Suma e Angelo Cannavacciuolo.

La protagonista è una giovane donna della periferia napoletana che abbandona il lavoro in fabbrica e cerca una strada alternativa per conquistare indipendenza e libertà.

Rai Premium – Cuori 3

Alle 21:20, Rai Premium trasmette gli episodi 9 e 10 della terza stagione di Cuori, fiction con Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati.

Gli equilibri sentimentali e professionali dei medici dell’ospedale torinese vengono messi nuovamente alla prova, mentre Delia prepara la partenza e Alberto decide di rassegnare le dimissioni.

Stasera in TV 22 luglio 2026: la nostra selezione

Per chi cerca una storia emozionante e ispirata a fatti reali, la scelta della serata è Il diritto di contare su Rai 1. Chi preferisce l’intrattenimento può seguire Temptation Island su Canale 5, mentre gli appassionati di serie crime hanno a disposizione Boston Blue su Rai 2 e Chicago P.D. su Italia 1.

Tra i film, meritano attenzione Il corriere – The Mule su Rete 4, Operation Fortune su TV8 e Black Phone su Rai 4. Per l’approfondimento, invece, la proposta principale è La giusta distanza: Morvillo-Brusca su La7.