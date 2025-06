Solitamente, si sa, le versioni estive dei programmi tv subiscono un calo generalizzato nell’Auditel rispetto agli show autunnali ed invernali. Non è, però, ciò che sta avvenendo a Pomeriggio Cinque News, versione estiva di Pomeriggio Cinque che, almeno nella prima settimana di programmazione tv, sta superando negli ascolti il format autunnale.

Pomeriggio Cinque News ascolti, i dati ricevuti da Alessandra Viero

Al timone di Pomeriggio Cinque News c’è la giornalista Alessandra Viero, che ha debuttato al timone del programma lo scorso lunedì 9 giugno. Così come avveniva con Pomeriggio Cinque, ogni puntata è suddivisa, negli ascolti, in due parti.

Facendo una media fra esse, il debutto del 9 giugno ha tenuto compagnia a 1 milione e 90 mila spettatori con il 14,45% di share. Il giorno seguente, il format ha intrattenuto 1 milione e 100 mila persone con il 15,6% di share.

La puntata del mercoledì ha totalizzato una share del 15,25% con un milione e 72 mila spettatori. Il giovedì, invece, lo show ha convinto un milione e 41 mila telespettatori con il 14,95%. Infine, il venerdì, ha appassionato 983 mila spettatori con il 13,45%.

I risultati dell’ultima settimana di programmazione tv di Myrta Merlino

Decisamente inferiori, invece, i dati collezionati da Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino. Prendendo in esame i risultati dell’ultima settimana di messa in onda, ovvero quella che va da lunedì 2 a venerdì 6 giugno, emergono dati abbastanza lontani da quelli di Viero.

Il 2 giugno, in primis, ha tenuto compagnia a un milione e 79 mila spettatori con il 12,8% di share. Il martedì, invece, si è fermato a poco più di 872 mila spettatori con l’11,95%. Segue il mercoledì, quando il programma ha intrattenuto un milione e 23 mila spettatori con il 12,8%. Il giovedì, è stato seguito da 931 mila persone con il 12,75%. Infine, il venerdì, Merlino ha appassionato 966 mila persone con il 13,25% di share.

Pomeriggio Cinque News ascolti, il confronto

Realizzando una media degli ascolti della settimana, in quella del debutto di Alessandra Viero lo show Pomeriggio Cinque News ha convinto una media di un milione e 57 mila persone, con una share del 14,74% di share.

Myrta Merlino, nella settimana nella quale si è congedata da Pomeriggio Cinque, ha invece tenuto compagnia ad una media di 985 mila telespettatori, con una share del 12,71%.

Viero, nella prima settimana di messa in onda, ha dunque totalizzato circa il 2% di share in più rispetto alla precedente padrona di casa. Tale dato, fra l’altro, arriva con la medesima controprogrammazione di Rai 1, rappresentata come sempre da La Vita in Diretta con Alberto Matano. Anche la struttura del rotocalco di Canale 5 è pressoché identica a quella di Merlino.

L’unica variazione, di fatto, è nella conduzione. Fra gli elementi che potrebbero aver agevolato l’ascesa di Viero vi è la maggiore credibilità che la conduttrice potrebbe avere, agli occhi del pubblico, rispetto ai temi trattati. In un periodo storico in cui è la cronaca nera a dominare, avere come presentatrice colei che da anni guida (con Gianluigi Nuzzi) il format Quarto Grado potrebbe rappresentare senz’altro un valore aggiunto.