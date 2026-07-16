Giovedì 16 luglio è distribuito, nei cinema del nostro paese, il film Odissea. Si tratta dell’ultima pellicola firmata dal regista Christopher Nolan.

Odissea film, regista e dove è girata

Realizzato dalle società Syncopy Inc. e Universal Pictures, il film è il più costoso mai realizzato dal regista. La pellicola, infatti, è costata oltre 250 milioni di dollari. Oltre che la trama, Christopher Nolan ha firmato anche la sceneggiatura, che è tratta dall’omonimo poema epico firmato da Omero.

Le riprese del film Odissea sono durate alcuni mesi e si sono svolte in diversi paesi del mondo, fra cui la Grecia, Islanda, Scozia e il Marocco. Inoltre, i set sono stati montati anche nel nostro paese, concentrandosi soprattutto in Sicilia e nel Lazio.

La produzione ha una durata di circa tre ore.

Odissea film, la trama

Il protagonista del film Odissea è Ulisse, re di Itaca che deve affrontare un lungo viaggio per fare ritorno in patria dopo la guerra di Troia. Il protagonista, che ha il volto di Matt Damon, deve fare i conti con l’ira di Poseidone, infuriato con il personaggio principale per aver accecato il ciclope Polifemo. Quella di Ulisse è una figura eroica priva dell’invincibilità, forte in battaglia ma costretto a fare i conti con le difficoltà dell’essere lontano da casa oramai da tempo. Lungo il cammino, il protagonista può contare sul sostegno di Atena, dea della sapienza e della strategia che ha il volto di Zendaya.

Mentre Ulisse affronta prove complesse e incontra creature mitologiche, la pellicola segue le difficoltà della moglie Penelope (Anne Hathaway), regina di Itaca e madre di Telemaco. La donna, a causa dell’assenza del marito, è costretta a difendere il palazzo e, al tempo stesso, deve cercare di resistere alla pressione esercitata dai Proci, che vorrebbero che si risposasse, convinti che oramai Ulisse sia morto.

Spoiler finale

Nel film Odissea, poi, ha ampio spazio il percorso di Telemaco, che ha il volto di Tom Holland. Non vede il padre da quando era oramai bambino e oramai diventato adulto decide di lasciare Itaca per cercare di scoprire che fine abbia fatto Ulisse.

Odissea film, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel film Odissea.