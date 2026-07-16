Manca sempre meno all’inizio della quarta stagione di DOC-Nelle tue mani, fiction fra le più seguite degli ultimi anni. In attesa di vedere le nuove puntate, previste in autunno, su Rai 1 partono, il 16 luglio, le repliche del terzo capitolo.

DOC-Nelle tue mani quarta stagione, le anticipazioni sulla trama

La quarta stagione di DOC-Nelle tue mani è composta da sedici episodi dalla durata di circa un’ora ciascuno, con Rai 1 che, salvo improvvise modifiche di programmazione, ne propone due alla settimana.

Il medical drama, visibile anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay, ha come protagonista il dottor Andrea Fanti, che dopo un anno di aspettativa fa ritorno al Policlinico Ambrosiano per dedicarsi ai suoi pazienti. Quel che scopre una volta tornato in servizio, però, è destinato a turbarlo notevolmente. Il reparto di Medicina Interna, infatti, è completamente stravolto dalla nuova gestione, che ha apportato drastici tagli ai fondi, al personale e persino ai posti letti.

DOC-Nelle tue mani quarta stagione, Fanti e Giulia costretti a fare squadra

Nella quarta stagione di DOC-Nelle tue mani Andrea Fanti non si rassegna al nuovo corso dell’ospedale e decide, così, di iniziare una vera e propria battaglia in favore del reparto, ma la sua attività lo porta a scontrarsi con Giulia. I due, ben presto, sono costretti a mettere da parte le incomprensioni e fare squadra per proteggere l’Ambrosiano da una minaccia imminente che ne potrebbe compromettere l’esistenza.

Diretta da Nicola Abbatangelo e Alessandro Tonda e realizzata dalla Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, la quarta stagione promette importanti novità nel cast. Fra le new entry più attese c’è Cristina Marino, che nella vita reale è la moglie del protagonista Luca Argentero. Quest’ultimo torna a prestare il volto del protagonista Andrea Fanti. Con lui sono riconfermati Matilde Gioli (Giulia), Sara Lazzaro (Agnese), Giovanni Scifoni (Enrico), Pierpaolo Spollon (Riccardo), Marco Rossetti (Damiano) ed Elisa Di Eusanio (Teresa).

Tornano, inoltre, Giacomo Giorgio (Federico), Elisa Wong (Lin) e Laura Cravedi (Martina). Nel cast, infine, ci sono Gabriele Falsetta e Alessandro Piavani.

Gli ascolti della terza stagione

In vista delle nuove puntate, dunque, la Rai ha deciso di puntare, in estate, sulla terza stagione di DOC-Nelle tue mani. Una produzione, questa, articolata in sedici appuntamenti e trasmessa, in prima visione, a gennaio del 2024. Le otto prime serate su Rai 1 hanno ottenuto ascolti eccellenti, con il finale di stagione che ha superato il 32% di share.