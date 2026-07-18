La Rai ha comunicato quando iniziano le fiction nella stagione 2026-2027. Su Rai 1 sono ben quattro le serate che, ogni settimana, propongono delle produzioni seriali.

Quando iniziano fiction Rai 2026-2027, Libera 2 e Una piccola formalità in onda la domenica

Sulla rete ammiraglia, domenica 20 settembre è possibile vedere il film Giovannino Guareschi Non muoio neanche se mi ammazzano, pellicola con protagonista Giuseppe Zeno nel ruolo di Giovannino Guareschi, scrittore che ha creato Don Camillo e Peppone. L’11 ottobre tocca a un altro film tv, ovvero La vita di Biagio Conte, con Alessio Vassallo che presta il volto a Fratel Biagio Conte, che nel solco di San Francesco ha rinunciato a una vita agiata per dedicarsi completamente agli ultimi. Dal 18 ottobre all’8 novembre sono proposti gli episodi di Libera 2 con Lunetta Savino e Matteo Martari. Dal 22 novembre al 13 dicembre, infine, spazio alla novità Una Piccola Formalità, commedia con protagonisti Pilar Fogliati e Lorenzo Richelmy.

Il lunedì, su Rai 1, si parte con Livatino Il giudice e i suoi assassini, in onda il 21 e il 22 settembre. Dal 12 ottobre al 9 novembre Elena Sofia Ricci torna al centro di I Casi di Teresa Battaglia, fiction che giunge alla terza stagione. Dal 16 al 30 novembre c’è 177 giorni, produzione con Marco Bocci che racconta la vera storia del rapimento del bambino Farouk Kassam. Il 14 dicembre, infine, è prevista la messa in onda del film La promessa di Patrizio dedicato al pugile Patrizio Oliva.

Il martedì e il giovedì di Rai 1

Spostando l’attenzione al martedì di Rai 1, dopo l’appuntamento con il già citato Livatino Il giudice e i suoi assassini del 22/09, il 29 settembre parte Una Finestra vista Lago, che prosegue fino al 27 ottobre. Dal 3 novembre al 1° dicembre è prevista la messa in onda di Tutto l’amore che resta, nel quale Raoul Bova interpreta un Preside di un istituto scolastico molto speciale.

Il giovedì, per quasi tutto l’autunno, è occupato da DOC-Nelle tue mani 4. La quarta stagione della serie con Luca Argentero nel ruolo del dottor Andrea Fanti parte il 24 settembre e termina il 19 novembre. La settimana seguente tocca a La Famiglia Panini con Serena Rossi, in onda fino al 10 dicembre.

Quando iniziano fiction Rai 2026-2027, le altre reti

Per quanto riguarda Rai 2, dal 9 al 30 ottobre va in onda Estranei, un crime con Elena Radonicich e Ricky Memphis che si concentra sulla rivalità fra la comunità italiana e quella Sikh di Correggio, un piccolo centro della bassa padana. La domenica, dal 4 ottobre al 29 novembre c’è The Rookie, mentre il 6 dicembre partono i nuovi episodi di Will Trent. La domenica è nel segno del crime: dal 19 settembre al 10 ottobre c’è NCIS. Sette giorni più tardi parte FBI, visibile fino al 28 novembre. Il 5 dicembre inizia la seconda stagione di DOC, adattamento statunitense della nostrana DOC-Nelle tue mani.

Su Rai 3, infine, non sono previste produzioni seriali.