Fra i primi ad aprire la nuova stagione televisiva c’è Pierluigi Diaco con BellaMa. Mentre il conduttore ha di recente ufficializzato il rinnovo con la Rai, la sua trasmissione pomeridiana di Rai 2 è prossima al ritorno.

Pierluigi Diaco BellaMa, il format confermato per due anni

L’estate di Pierluigi Diaco ha preso il via, alcune settimane fa, con una conferma legata alla sua esperienza con la Rai. Il contratto del conduttore, infatti, è stato rinnovato per altri due anni e, con esso, ha ottenuto una conferma per altrettante stagioni anche il format BellaMa, che ha debuttato nel settembre del 2022 e che, salvo improvvise modifiche di programmazione, arriverà almeno al traguardo della sesta edizione. Oltre che il conduttore, Pierluigi Diaco è anche l’ideatore dello show.

Il casting finalizzato alla ricerca dei Boomer e degli esponenti della Generazione Z

Il casting per la prossima stagione di BellaMa è stato aperto in primavera e, come in passato, si è concentrato su due differenti categorie di persone. La prima è quella relativa alla cosiddetta Generazione Z, ovvero i giovani concorrenti nati fra il 2001 e il 2008. La seconda, invece, è quella dei Boomer, cioè le signore e i signori che sono nati nel periodo compreso dal 1956 al 1971.

La fase della selezione è finalizzata all’individuazione dei protagonisti della prossima edizione di BellaMa. I concorrenti, nel corso della stagione, si fronteggiano in diverse sfide, dal canto al ballo, passando per la creazione dei reel, ovvero i brevi filmati diffusi sui social e dedicati a ospiti sempre differenti. Al termine dell’edizione, l’esponente più votato dei Boomer e quello della Generazione Z si sfidano per riuscire a ottenere la vittoria della stagione.

Lo scorso anno a sollevare il trofeo è stata Azzurra Leuzzi, cantante in erba di 20 anni che, con ogni probabilità, sarà nel cast fisso di ospiti della nuova stagione. Insieme a lei, saranno presenze ricorrenti della trasmissione le new entry Angela Melillo, Marino Bartoletti e Giordano Bruno Guerrieri.

Pierluigi Diaco BellaMa, l’appuntamento con Aspettando BellaMa

Come nelle passate edizioni, BellaMa sarà fra i primi format a tornare in onda, seppur con uno spin-off. Si tratta di Aspettando BellaMa, in partenza nel pomeriggio di Rai 2 dal 31 agosto. Si tratta di cinque puntate guidate da Pierluigi Diaco insieme a Roberta Capua, in onda dal lunedì al venerdì e che mostreranno i casting e le performance eseguite dagli aspiranti concorrenti. Al termine di Aspettando BellaMa saranno resi noti i nomi di tutti i protagonisti della prossima edizione. Essa partirà lunedì 7 settembre, come sempre dalle ore 15:30 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.