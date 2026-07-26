Fino a qualche anno fa in pochi avrebbero scommesso sul ritorno in televisione di alcuni grandi format del passato. Il successo de La Ruota della Fortuna, però, ha cambiato tutto e ha contribuito a cambiare tale paradigma. La conseguenza è che oggi l’effetto nostalgia sembra centrale nella costruzione dei palinsesti tv italiani.

Effetto nostalgia palinsesti tv, il ritorno di Passaparola e Ok Il prezzo è giusto

Dando uno sguardo ai palinsesti della prossima stagione televisiva di Mediaset emerge la chiara tendenza a puntare sull’effetto nostalgia con la riproposizione di alcuni grandi format del passato.

Nella fascia del preserale, in particolare, è stato annunciato il ritorno di due trasmissioni note. La prima è Passaparola, game show proposto dal 1999 al 2008 e portato al successo da Gerry Scotti, che su Canale 5 ha guidato tutte le nove edizioni (la prima alternandosi a Claudio Lippi). Il secondo programma che rivedrà la luce è Ok Il prezzo è giusto, terzo quiz più longevo di sempre in Italia, in onda dal 1983 al 2001.

Su Rai 1 torna Canzonissima

Sempre su Canale 5, in autunno prosegue La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui, che ha esordito nell’87 e che da un anno ottiene tutti i giorni ascolti eccezionali in access prime time. In prima serata, poi, sono proposti i nuovi appuntamenti di Super Karaoke, reboot del celebre Karaoke che dal 1992 al 1995 è stato portato al successo, su Italia 1, da Fiorello.

Anche i palinsesti della Rai non sono immuni dall’effetto nostalgia. Nella scorsa primavera, Milly Carlucci, cinquantuno anni dopo l’ultima edizione, ha riportato su Rai 1 lo show Canzonissima, trasformandolo in una gara fra canzoni e non più tra artisti. Gli ascolti sono stati positivi e la TV di Stato ha già confermato di voler produrre nuovi appuntamenti nel 2027. La nostalgia in casa Rai ha investito anche il mondo delle fiction. Fra i maggiori successi in termini Auditel della passata stagione c’è Sandokan, con Can Yaman che ha interpretato la Tigre della Malesia a 50 anni di distanza dallo sceneggiato con protagonista Kabir Bedi.

Effetto nostalgia palinsesti tv, Ma come ti vesti? e La Casa della Prateria

L’effetto nostalgia sta coinvolgendo, poi, Discovery. Nei palinsesti della prossima stagione di Real Time c’è Ma come ti vesti?, trasmesso dal 2009 al 2018. Al timone tornano Enzo Miccio e Carla Gozzi, che hanno condotto tutte le edizioni proposte fino a oggi e che aiuteranno nuovi concorrenti a rivoluzionare il loro guardaroba.

Quella del ritorno al passato è una tendenza che non sembra interessare solamente l’Italia. Su Netflix, a luglio, ha debuttato il reboot de La Casa nella Prateria. Tratta dall’omonima serie di romanzi, la produzione è l’adattamento dell’omonima serie tv realizzata dal ’74 all’83, tutt’oggi in rotazione, nel nostro paese, sulla rete in chiaro Twentyseven.