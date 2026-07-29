Gabriella Carlucci torna in tv. Per la conduttrice si tratta di un ritorno dopo diversi anni di assenza.

Gabriella Carlucci torna in tv, il debutto al fianco di Enzo Tortora

Gabriella Carlucci, sorella di Milly, ha alle spalle una lunghissima carriera nel mondo dello spettacolo.

Dopo qualche piccola esperienza nelle televisioni locali, la carriera di Carlucci ha una svolta nel 1983, anno nel quale fa il suo ingresso in Rai, lavorando al fianco di Enzo Tortora nello storico Portobello.

Nei decenni successivi ha alternato gli impegni in Rai e in Mediaset, guidando numerose trasmissioni di successo, da Melaverde ai David di Donatello, passando per il Cantagiro e il Festivalbar. In carriera, inoltre, ha condotto ben due Festival di Sanremo, nell’88 e nel ’90.

Gli ultimi impegni in Rai e il lungo stop

Gli ultimi due impegni degni di nota di Gabriella Carlucci in tv sono avvenuti entrambi sulle reti Rai: il primo nel 2001 con Notte Mediterranea visibile su Rai 2, il secondo con Voci in una notte di mezza estate in onda sull’ammiraglia nel 2002.

A partire da questo momento, Carlucci si è allontanata per diversi anni dal mondo dello spettacolo, impegnandosi attivamente nel mondo della politica, ricoprendo diversi incarichi come quello di Deputata della Camera dei Deputati e di Sindaca di Margherita di Savoia.

Lo scorso anno, infine, Gabriella Carlucci è riapparsa in tv, conducendo su Rai 2 la serata Italian Tourism Awards, evento dedicato alle eccellenze italiane dell’ospitalità e del turismo.

Gabriella Carlucci torna in tv, il ritorno ad ottobre

A partire dal 3 ottobre prossimo Gabriella Carlucci torna ufficialmente in tv con un ruolo da conduttrice di un vero e proprio format. La presentatrice, infatti, affiancherà Adriana Volpe nella trasmissione dal titolo Job Missione Lavoro, le cui nuove puntate sono proposte su Rai 2 (e in streaming e on demand su RaiPlay) a partire dalle ore 10:15 circa.

Si tratta di una sorta di talent show che nasce con uno scopo molto preciso: riuscire a fare da collante fra coloro che sono alla ricerca di un lavoro e le aziende che, invece, hanno la necessità di assumere nuovi dipendenti.

Volpe e Carlucci, nelle puntate, mostrano tutte le fasi della selezione, dal colloquio iniziale fino alla prova in azienda e all’auspicata assunzione finale. Il programma può godere del sostegno del Ministero del Lavoro.