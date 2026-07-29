Questa sera su Italia 1 va in onda un nuovo episodio di Chicago PD, la celebre serie poliziesca statunitense ideata dal re del crime Dick Wolf. L’episodio, intitolato Causa alla radice (Root Cause), spinge la squadra dell’Intelligence di Chicago in un caso drammatico. Al centro della vicenda c’è un giovane ragazzo intrappolato nelle trame di un’organizzazione criminale spietata, pronta a tutto pur di proteggere i propri interessi economici. Di conseguenza, gli spettatori italiani assistono a una narrazione ricca di suspense, che unisce l’azione tipica dei sobborghi dell’Illinois alle dinamiche umane dei singoli agenti. Tra indagini serrate, tensioni personali e decisioni difficili, l’appuntamento televisivo mette nuovamente alla prova il gruppo guidato dall’iconico sergente Hank Voight, offrendo un prodotto perfetto per le ricerche degli appassionati su Google News e Discover in Italia.

Regia, protagonisti e guest star di Chicago PD Causa alla radice

L’episodio conta sulla regia del veterano Chad Saxton, abile nel dare un ritmo cinematografico alle strade della metropoli americana. Nel cast principale della serie spicca Jason Beghe nel ruolo del determinato sergente Hank Voight. Accanto a lui lavorano Patrick John Flueger (Adam Ruzek), Marina Squerciati (Kim Burgess), LaRoyce Hawkins (Kevin Atwater), Benjamin Levy Aguilar (Dante Torres), Toya Turner (Kiana Cook) e Amy Morton (Trudy Platt). Inoltre, Donnie Wahlberg e altri volti noti del panorama televisivo restano un punto di riferimento per il genere, ma qui l’attenzione si concentra sulla straordinaria chimica del distretto 21. Di fatto, l’attore Jason Beghe conferisce il solito carisma al capo della squadra, mentre la guest star Shawn Hatosy interpreta il ruolo del misterioso ed enigmatico Charlie Reid, aggiungendo ulteriore spessore drammatico a questo specifico capitolo della quattordicesima stagione.

Trama dell’episodio Causa alla radice di Chicago PD

L’Unità Intelligence interviene d’urgenza dopo il rapimento di un adolescente legato, suo malgrado, a un traffico illecito gestito dai boss criminali della città. Le prime indagini svelano subito una fitta rete di ricatti e intimidazioni, che colpisce i giovani più vulnerabili per portare a termine attività illegali nei quartieri difficili. Pertanto, la ricerca del ragazzo si trasforma in una corsa contro il tempo. Mentre Voight coordina gli agenti dal distretto, Ruzek e Burgess seguono una pista pericolosa che conduce a una banda armata disposta a eliminare qualsiasi potenziale minaccia. Nello stesso momento, il giovane agente Torres vive un forte coinvolgimento emotivo all’interno del caso. Questa situazione lo costringe a prendere decisioni rischiose e oltre il limite del regolamento pur di garantire l’incolumità di una testimone chiave, legata a doppio filo con i rapitori.

Come finisce l’episodio? (Spoiler)

Nella parte finale del racconto, la squadra individua il covo isolato in cui i malviventi tengono prigioniero il ragazzo. Dopo un’operazione ad altissimo rischio e ricca di adrenalina, gli agenti dell’Intelligence fanno irruzione prima della conclusione tragica, arrestando i vertici dell’organizzazione. L’indagine rivela le vere motivazioni del rapimento, nato da vendette trasversali e forti interessi economici interni alla malavita locale. L’episodio si chiude così con la liberazione dell’ostaggio e con una profonda riflessione della squadra, consapevole che le radici del crimine affondano sempre nel degrado sociale.

Cast principale dell’episodio